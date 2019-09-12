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Vali Yavuz, kaymakamlara seslendi: “Kimsesizlerin kimsesi olun”

İlçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırımları ve projelerini değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Kaymakamlar Toplantısı, Ordu Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:57
Vali Yavuz, kaymakamlara seslendi: “Kimsesizlerin kimsesi olun”

İlçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırımları ve projelerini değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Kaymakamlar Toplantısı, Ordu Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.


Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Ordu’nun bazı ilçelerine atanan yeni kaymakamları tebrik ederek, yapacakları hizmetlerde başarı dileğinde bulunan Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, ”Yeni eğitim-öğretim yılının ilimizde sorunsuz bir şekilde başlaması nedeniyle gayretli çalışmalarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer taraftan yardıma muhtaç öğrencilerimizin, başta kıyafet ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken hassasiyeti göstereceğinize de inancım tamdır“ dedi.


Vali Yavuz, toplantıda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içinde geçmesini sağlamak amacıyla trafik kazalarının önlenmesi, yaya güvenliğinin sağlanması, özellikle de eğitim çağındaki çocukların dış faktörlerden en az etkilenecek şekilde, okul çevresindeki güvenlik önleminin en üst seviyede alınması, okul servis araçlarının etkili bir şekilde denetlenmesi, kurallara, şartnamelere tamamıyla uyan bir yaklaşım içerisinde bu hizmeti yapmalarını sağlamaları noktasında Kaymakamlardan gerekli takibin yapılması istedi. Uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin son dönemde gençliği tehdit ettiğine de dikkat çeken Vali Yavuz, “Yapılan etkin mücadeleyle hem uyuşturucu kullanımıyla mücadelede hem de ticaretinin önlenmesinde önemli mesafeler kaydedildi. Kenevir ekimi ve hasadının yapıldığı dönem olması vesilesiyletakibe alınarak piyasaya sürülmedennetice alınıyor” diye konuştu.



“Siz kimilerinin kimsesisiniz”


Kaymakamlardan, ‘Gönülden Gönüle’ projesi kapsamında ev ziyaretlerine, halk günlerine, daha çok vatandaşla bir arada olmaya, insanları dinlemeye özen göstermelerini isteyen Vali Seddar Yavuz, şöyle konuştu:


“Valilik olarak yürütmüş olduğumuz ’Gönülden Gönüle’ projesi kapsamında, toplumun dezavantajlı gruplarının özellikle ihtiyaç duyduğu şefkat, sevgi ve ilginin gösterilmesi ve sorunlarının çözülmesine yönelik proje kapsamında meslektaşlarımızın oldukça duyarlı davrandığını memnuniyetle görüyorum. Aynı performansın devam etmesini diliyorum. Çünkü, bu konuyu çok önemsiyorum. Lütfen kimsesizlerin kimi olmayı tercih edin, kimilerinin kimi olmak kadar bu dünyada kolay bir şey yok. Kimsesizlerin kimi olmayı önceleyin ki, bu insanların duası size yetsin."


Konuşmasında mesleki tecrübelerini, karşılaştığı zorlukları, deneyimlerini mülki idare amirleriyle paylaşan Vali SeddarYavuz, kaymakamlara meslek hayatlarında başarılı olabilmeleri noktasında bazı tavsiye ve önerilerde bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:57
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