Yumurta alırken çoğu kişi farkına bile varmıyor: Kolideki bu işareti görürseniz sakın ha sakın almayın
Mutfakların vazgeçilmez besini olan yumurtayı satın alırken ambalajın içinin kontrol edilmemesi, sağlığı tehdit eden ciddi riskleri beraberinde getirebiliyor. Dışarıdan sağlam görünen kolilerde kartona yapışmış veya gözden kaçmış çatlak yumurtaların bulunması, Salmonella gibi tehlikeli bakterilerin üremesine zemin hazırlıyor. Uzmanlar, sızıntı yapan ve ambalajına yapışan hasarlı yumurtaların çapraz bulaşmaya yol açabileceği konusunda tüketicileri acilen uyarıyor.