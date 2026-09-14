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Yumurta alırken çoğu kişi farkına bile varmıyor: Kolideki bu işareti görürseniz sakın ha sakın almayın

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Yumurta alırken çoğu kişi farkına bile varmıyor: Kolideki bu işareti görürseniz sakın ha sakın almayın

Mutfakların vazgeçilmez besini olan yumurtayı satın alırken ambalajın içinin kontrol edilmemesi, sağlığı tehdit eden ciddi riskleri beraberinde getirebiliyor. Dışarıdan sağlam görünen kolilerde kartona yapışmış veya gözden kaçmış çatlak yumurtaların bulunması, Salmonella gibi tehlikeli bakterilerin üremesine zemin hazırlıyor. Uzmanlar, sızıntı yapan ve ambalajına yapışan hasarlı yumurtaların çapraz bulaşmaya yol açabileceği konusunda tüketicileri acilen uyarıyor.

#1
Foto - Yumurta alırken çoğu kişi farkına bile varmıyor: Kolideki bu işareti görürseniz sakın ha sakın almayın

Mutfakların en sık tüketilen gıdalarından yumurtayı satın alırken ambalajın içini kontrol etmek önem taşıyor. Dışarıdan sağlam görünen bir paketin içerisinde gözden kaçabilecek hasarlı yumurtalar bulunabiliyor.

#2
Foto - Yumurta alırken çoğu kişi farkına bile varmıyor: Kolideki bu işareti görürseniz sakın ha sakın almayın

Koli açıldığında yumurtalardan birinin kartona yapışmış olması önemli bir işaret olabilir. Yumurta görünürde sağlam olsa bile altında fark edilmeyen küçük bir çatlak bulunabili Çatlayan yumurtadan sızan sıvı karton ambalaja ulaşarak yumurtanın bulunduğu yere yapışmasına neden olabilir. Bu nedenle yumurta yuvasından kolayca hareket etmiyorsa paket dikkatlice incelenmeli.

#3
Foto - Yumurta alırken çoğu kişi farkına bile varmıyor: Kolideki bu işareti görürseniz sakın ha sakın almayın

Yalnızca yapışmış yumurtalara değil, kolinin içindeki veya altındaki nem ve lekelere de dikkat edilmeli. Islaklık, paketteki yumurtalardan birinin kırılmış veya çatlamış olabileceğini gösterebilir.

#4
Foto - Yumurta alırken çoğu kişi farkına bile varmıyor: Kolideki bu işareti görürseniz sakın ha sakın almayın

Yumurta kabuğu dışarıdaki mikroorganizmalara karşı doğal bir koruma sağlıyor. Kabuk çatladığında ise bu koruyucu yapı zarar görüyor ve Salmonella gibi bakteriler açısından risk artabiliyor.

#5
Foto - Yumurta alırken çoğu kişi farkına bile varmıyor: Kolideki bu işareti görürseniz sakın ha sakın almayın

Hasarlı yumurtadan sızan sıvı yalnızca koliyi kirletmekle kalmayabilir. Eller, alışveriş poşeti, mutfak tezgâhı ve buzdolabındaki diğer yüzeylerle temas ederek çapraz bulaşmaya yol açabilir.

#6
Foto - Yumurta alırken çoğu kişi farkına bile varmıyor: Kolideki bu işareti görürseniz sakın ha sakın almayın

Yumurtaları almadan önce kolide rahatça hareket edip etmediklerine bakın, ambalajda sızıntı veya ıslaklık bulunmadığını kontrol edin ve kabukların sağlam olduğundan emin olun. Tarih ve saklama koşullarını da kontrol ederek hasarlı paketleri tercih etmeyin.

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