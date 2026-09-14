İşte müjde gibi müjde! İki il arasında 6 saat süren yolculuk 2,5 saate inecek

Uraloğlu, hattın Havza-Kavak-Samsun kesimine ilişkin ihalenin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gelecek yıl yapılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Bakan Uraloğlu, “Demir yolu bittiği zaman sadece ve sadece iki buçuk saatte gideceğiz” dedi. Konuşmasında Türkiye genelindeki ulaşım yatırımlarına da değinen Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometreden 30 bin 205 kilometreye çıkarıldığını, 77 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlandığını söyledi. Türkiye’nin 2 bin 251 kilometrelik hızlı demir yolu ağına sahip olduğunu belirten Uraloğlu, hızlı demir yolu işletmeciliğinde Türkiye’nin Avrupa’da altıncı, dünyada sekizinci sırada yer aldığını ifade etti.