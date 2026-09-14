İşte müjde gibi müjde! İki il arasında 6 saat süren yolculuk 2,5 saate inecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun-Ankara hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla iki kent arasındaki ulaşımın 2,5 saate ineceğini açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun-Ankara hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla iki kent arasındaki ulaşımın 2,5 saate ineceğini açıkladı.
Abdulkadir Uraloğlu, Samsun- Ankara hızlı tren projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Samsun Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Samsun ile Ankara arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate ineceğini söyledi. Uraloğlu, mevcut koşullarda Samsun’dan Ankara’ya kara yoluyla ulaşımın 4-5 saat, otobüsle yolculuğun ise yaklaşık 6 saat sürdüğünü belirterek, hızlı tren hattının tamamlanmasıyla bu sürenin önemli ölçüde kısalacağını ifade etti.
Projede çalışmaların Kırıkkale’den başlatıldığını aktaran Uraloğlu, Çorum’a kadar olan bölümde yapım faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi. Merzifon-Çorum-Havza kesiminin ihalesinin yapıldığını belirten Uraloğlu, bu bölümde çalışmaların gelecek yılın ilk aylarında başlamasının planlandığını söyledi.
Uraloğlu, hattın Havza-Kavak-Samsun kesimine ilişkin ihalenin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gelecek yıl yapılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Bakan Uraloğlu, “Demir yolu bittiği zaman sadece ve sadece iki buçuk saatte gideceğiz” dedi. Konuşmasında Türkiye genelindeki ulaşım yatırımlarına da değinen Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometreden 30 bin 205 kilometreye çıkarıldığını, 77 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlandığını söyledi. Türkiye’nin 2 bin 251 kilometrelik hızlı demir yolu ağına sahip olduğunu belirten Uraloğlu, hızlı demir yolu işletmeciliğinde Türkiye’nin Avrupa’da altıncı, dünyada sekizinci sırada yer aldığını ifade etti.
Uraloğlu, havacılık alanında da uçuş ağının genişlediğini belirterek havalimanı sayısının 26’dan 58’e çıkarıldığını, Türkiye’nin 133 ülkede 356 noktaya uçabildiğini söyledi. Samsun Çarşamba Havalimanı için de kapasite artışı planlandığını açıklayan Uraloğlu, havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 2 milyondan 3 milyona çıkarılacağını bildirdi.
Bakan, Samsun’a sıfırdan 29 bin 120 metrekarelik yeni iç ve dış hatlar terminali kazandırılacağını kaydetti. Uraloğlu, Samsun’un sanayi, altyapı ve savunma sanayii alanlarında güçlü bir konumda olduğunu belirterek ulaştırma yatırımlarıyla kentin gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.
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