İstanbul’da okulun ilk günü korkulan olmadı! Trafik yüzde 51’de kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde gözler trafiğe çevrildi. İstanbul Valiliğinin yalnızca ilk güne özel olarak ders başlangıcını 10.00’a çekmesinin ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. Yoğunluğun özellikle Boğaz köprüleri yönünde arttığı görüldü.
Milyonlarca öğrencinin dersbaşı yaptığı yeni eğitim-öğretim yılının ilk sabahında İstanbul trafiğinin durumu merak konusu oldu.
Okulların açılmasıyla oluşabilecek yoğunluğa karşı İstanbul Valiliği, eğitim yılının ilk gününe özel saat düzenlemesine gitmişti. Bu kapsamda okullarda derslerin başlangıç saati 10.00, bitiş saati ise 15.00 olarak belirlendi.
Trafik yoğunluğu yüzde 51
Saat değişikliğinin uygulandığı sabah İstanbul'daki trafik yoğunluğu saat 07.34 itibarıyla yüzde 51 seviyesinde ölçüldü.
Kent genelinde araç hareketliliği artarken, trafiğin özellikle Boğaz köprüleri istikametinde yoğunlaştığı görüldü.
Yoğunluk havadan görüntülendi
Yeni eğitim yılının ilk sabahında İstanbul'un ana arterlerindeki trafik havadan da görüntülendi. Görüntülerde bazı güzergâhlarda araçların yoğunlaştığı ancak kent genelindeki trafik oranının yüzde 51 seviyesinde bulunduğu görüldü.
İstanbul Valiliğinin okul saatlerine ilişkin düzenlemesi yalnızca eğitim-öğretim yılının ilk günü için uygulanacak.