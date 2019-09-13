Vali ve milletvekilleri Bakanlarla Adıyaman’ı görüştü

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat ve Fatih Toprak, Adıyaman’ın sorunları ve projeleriyle ilgili bakanlarla görüştü.

Adıyaman heyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Karayolları Genel MüdürüAbdulkadir Uraloğlu, DSİ Genel Müdürü Mevyüt Aydın ile görüştü.

Vali ve milletvekilleri Adıyaman’ın ihtiyaç ve beklentilerini ilgili bakan ve genel müdürlere ileterek, proje ve yatırımların hızlandırılmasını talep etti.

Adıyaman’da çeşitli projeler ile ilgili istişarelerde bulunan Adıyaman heyeti, görüşmelerin verimli geçtiğini dile getirdi.

AK Parti Gene Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, bakanların ve genel müdürlerin çok yakın ilgi ve desteklerini gördüklerini , taleplerin makul bulunduğunu ve çözümü konusunda gerekli talimatların verildiğini dile getirdi.

Ahmet Aydın, Perre Antik Kentte kazı çalışmalarının başlayacağını ve Tuz Hanı Proje bedelinin yüzde 50’sinin bakanlık tarafından karşılanacağını belirterek, “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ziyaretimiz oldukça verimli geçti. Tarihi Tuz Hanı, Perre Antik Kent ile Nemrut Dağı konularında önemli bir aşamaya gelindi. Nemrut Dağı’nın su probleminin çözülmesi için Bakanımız gerekli talimatı verdi. Önümüzdeki günlerde Bakanımızın, bir takım yazarlar ve gazetecilerle Adıyaman’da bir çalıştayıve ziyareti olacak. Yeni müze yapılmasıyla ilgili talepte bulunduk ve yatırım programına alınacak. Perre Antik Kent, Bakanlık tarafından kazı programına alınıyor ve bakanlık tarafından desteklenecek. Tuz Hanının yüzde 50’sini bakanlık yapacak. Kahta Yeni Kalenin restorasyonu ile ilgili çalışmalar hızlandırılacak. Bunların tamamına gerekli destek ve kaynak aktarılacak” dedi.

Aydın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile yapılan görüşmede ise Adıyaman’ın eğitim kalitesinin arttırılması için nelerin yapılabileceği ve mevcut dersliklerin arttırılması, hizmet içi eğitim merkezinin eksiklerinin giderilmesi için ihale oluru verildiğini söyledi.

Aydın, Halk Eğitim Merkezinin yeniden yapılması için ihaleye çıkılması için hazırlıkların yapılması içinyapılma talimatı verildiğini ve Bakanın yakın zamanda Adıyaman’a geleceğini aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan görüşmede başta doktor ihtiyacı olmak üzere ihale onayı bekleyen sağlık birimleriyle ilgili çalışmalar için ihale onayı istendiğini dile getiren Aydın, ekonomik koşullar doğrultusunda 300 yataklı hastaneyle ilgili gelişmelerin takip edildiğini söyledi.

Karayolları Genel MüdürüAbdulkadir Uraloğlu, DSİ Genel Müdürü Mevyüt Aydın ile Gerger-Narince yolu başta olmak üzere diğer bağlantı yolları,Altınşehir Kavşağının ihale süreci, Adıyaman sulama projeleri, Erkenek İçme Suyu Projesi, Büyük Çay Projenin yatırım projesine alınması noktasında görüşmeler yapıldığı öğrenildi.