Vali Tutulmaz’dan İcikli Köyüne ziyaret Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut’a bağlı İcikli köyünde vatandaşlarla buluşarak bir süre sohbet etti. Köy meydanında vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Tutulmaz, köy muhtarı Ali Uysal’dan da köyde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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