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Yerel

Vali Tuncay Sonel’in ’Ordu’ paylaşımı büyük ilgi gördü

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından Ordu’nun görsellerini yayınlayarak, “Hoş bulduk Ordu, Allah mahcup etmesin” notunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:59:45 -
Vali Tuncay Sonel’in ’Ordu’ paylaşımı büyük ilgi gördü

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından Ordu’nun görsellerini yayınlayarak, “Hoş bulduk Ordu, Allah mahcup etmesin” notunu paylaştı. Ordu’nun tabii güzelliklerini anlatan paylaşım büyük ilgi gördü.


Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ordu Valiliği görevine atanan Vali Tuncay Sonel, kente geldiği ilk gün çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bugün itibarıyla görevine başlayan Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından Ordu Valiliğine ait görselleri paylaştı. ‘Ordu’nun Dereleri’ isimli türkü eşliğinde paylaşılan görüntülere “Hoş bulduk Ordu, Allah mahcup etmesin” notunu da ekleyen Vali Tuncay Sonel’in paylaşımı, binlerce beğeni aldı.

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