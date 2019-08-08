Vali Su, MTOSB’de incelemelerde bulundu Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTSOB) Müteşebbis HeyetiTemmuz ayı olağan toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTSOB) Müteşebbis HeyetiTemmuz ayı olağan toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

MTSOB idari binasında gerçekleştirilen toplantıya Vali Su’nun yanı sıra, MTOSBBaşkanı Sabri Tekli, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Vali YardımcısıSüleyman Deniz, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Tarsus Ticaret ve Sanayi OdasıTemsilcisi Murat Tasgül, MESİAD Temsilcisi Safvatullah Işık ve MTOSB yönetim kuruluüyeleri katıldı.

Toplantıda, haziran ve temmuz ayları içerisinde alınan yönetim kurulu kararları gözdengeçirildi ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Müteşebbis heyettoplantısı sonrası, dünyanın yiyecek içeçek alanında en büyük 2. üretime sahipPepsico markasına ait Fritolay Tarsus Fabrikasını ziyaret eden Mersin Valisi Ali İhsanSu başkanlığındaki heyet, fabrika müdürü Abdullah Biçer tarafından gerçekleştirilentesis ve üretim hakkındaki bilgilendirme sunumunun ardından fabrikayı gezerek üretimve işleyiş hakkında incelemelerde bulundu.

Fabrika ziyareti sonrası 98 hektar alan üzerine kurulu MTOSB 3. Bölgede devameden altyapı çalışmalarını inceleyen Vali Su, altyapı işlerine ait ilerlemelerle alakalıBölge Müdürü Halil Yılmaz tarafından bilgilendirildi. Yapılan çalışmaları yerindeinceleyen heyet, bölgenin altyapı çalışmalarındaki hızlı ilerleyişinden duyduğumemnuniyeti belirttiler.

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