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Vali Su, Mersinlilerle bayramlaştı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla Kültür Merkezinde bir araya gelerek bayramlaştı.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:47
Vali Su, Mersinlilerle bayramlaştı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla Kültür Merkezinde bir araya gelerek bayramlaştı.


Mersin Valiliği tarafından Kültür Merkezi Şeref Salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Vali Su’nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile il protokolü katıldı. Bayramlaşma töreninde Vali Su’ya Tuğamiral Gürbüz, Başkan Seçer ve AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan eşlik etti.


Önce kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaşan Su, ardından töreni takip eden basın mensuplarının da tek tek elini sıkarak bayramlarını kutladı. Törene katılanlarla sohbet eden Su, masaları da tek tek gezerek, kamu görevlileri ve vatandaşlarla yakından ilgilendi.



“Bayramı bayram havasında yaşamak, yaşatmak çok önemli”


Bayramlaşma töreninde basın mensuplarına açıklama yapan Vali Su, tüm Mersinlilerin Kurban Bayramını kutlayarak, “Cenabı Allah nice bayramlara hepimizi sağlık ve afiyetle ulaştırmasını temenni ediyorum” dedi.


Bayramların, çok ve güzel günler olduğunu vurgulayan Su, sabah bayram namazı ile güne başladıklarını ve camide vatandaşlarla bayramlaştığını söyledi. Şimdi de vatandaşlarla Valilik tarafından organize edilen bayramlaşma töreninde bir araya geldiklerini ifade eden Su, “Sivil toplum kuruluşlarımız, kamu görevlilerimiz ve vatandaşlarımızla hep bir birlikte bir araya geldik ve bayramın atmosferini teneffüs etmeye çalışıyoruz, bayramlaşıyoruz. İnanıyorum ki, bu bayramlar bizim yardımlaşma, kaynaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha çok güçlenmesine vesile olacaktır. Bayramı bayram havasında yaşamak, yaşatmak çok önemli. Bu anlamda hepimiz, büyüklerimizin ellerini öpüp, onların hayır duasını alarak bayramı güzelleştirmeli, küçüklerimizi sevindirerek, onların bayram coşkusuna ortak olmalıyız. Bu arada mahallemizde, semtimizde, köyümüzde varsa yetim, öksüz, kimsesizleri de ziyaret ederek, onları da bayramın mutluluğuna ortak kılmamız gerekiyor” diye konuştu.


Bugün tüm ülkede ve Mersin’de huzur ve güven içerisinde bir bayram yaşandığına dikkat çeken Su, “Bu bayramı huzur ve güven içerisinde yaşamamız, güvenlik kuvvetlerimizin cansiperane gayretleriyle oluyor. Ülkemizin huzuru, barışı, güvenliği için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum; kahraman gazilerimize minnetlerimi ifade ediyorum. Bu bayramda şehit ailelerimizi de unutmamalı, onları da ziyaret edip, gönüllerini alarak bayramlarını tebrik etmeliyiz ve bayram sevincini paylaşmalıyız. Gazilerimiz ve yakınlarıyla da bir araya gelerek, bayram coşkusuna ortak olmalarını sağlamalıyız. Böyle bir atmosfer içerisinde Kurban Bayramını hep birlikte geçirirsek çok güzel olacağını düşünüyorum. Kurban Bayramında tüm vatandaşlarımıza en kalbi sevgi ve saygılarımı ifade ediyor, bayramlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:47
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