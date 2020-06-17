Vali Pehlivan’dan esnafa korona virüs uyarısı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte artan korona virüs vakalarından sonra esnafı ziyaret ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Bağbuğ ve Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük ile Gazi Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Esnafı tek tek gezen Vali Pehlivan ve beraberindekiler maske takmayan vatandaşları uyararak, kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için uygulamanın önemini vurguladı.

Koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin çok başarılı sonuçlar elde ettiğini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, “Önemli mesafeler alındı. 1 Haziran itibari ile Cumhurbaşkanımız tarafından bir normalleşme süreci duyuruldu. Bu normalleşme süreci ile birlikte korona virüsün başlangıcında getirilen yasaklamalar, kısıtlamalar gevşetildi. Ancak bu sürecin yanında vatandaşlarımızın işletmelere girmesi, sokaklara çıkması bir yoğunluğa yol açtı ve ülke genelinde vakaların tekrar artması ile karşı karşıya kaldık. Her gün Sağlık Bakanlığı verileri açıklıyor. İlimizde de ülke genelinde olduğu gibi belli bir kıpırdanma yaşandı. Normalleşme adını verdiğimiz bu süreçte belki de öncekinden çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle toplu olarak bir yerlerde bulunmamak, toplu etkinliklerden uzak durmak gerekiyor” dedi.

“Zorunlu maske kullanımını ilk uygulayan illerin başında Şırnak geliyor”

Zorunlu maske kullanımını ilk uygulayan illerin başından Şırnak’ın geldiğini hatırlatan Vali Pehlivan, "Sokağa çıkma zorunluluğu olan kamu görevlisi, iş yeri sahibi ve benzeri vatandaşlarımızın en azından kendisini ve çevresini koruması için maskesiz dolaşmaması gerekiyor. Bu artık ilimizde de bir zorunluluk. Vatandaşlarımızı uyardık. Bu bir hıfzıssıhha kararı olduğu için uymayanlar hakkında işlem yapılması yönünde de karar alınmış durumda. Ama biz istiyoruz ki ceza ile değil gönülden yapalım bunu. Hem kendi sağlığımız hem de çevremizdekilerin sağlığı için buna kalben, gönülden riayet edelim. Kurallara uymayanları da ikaz edelim. Bu anlamda da bir otokontrol sağlayalım" diye konuştu.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Pehlivan şunları kaydetti:

“İlimizde, bölgemizde taziye geleneği yaygın ve insanlarımızın acıları paylaşması gerçekten saygıya değer bir davranış. Ancak bu süreçte taziyelerinde nasıl ki camilerimiz bir dönem ibadete kapalı tutuldu ve normalleşme süreci ile birlikte öncelikle avlularda belli şartları yerine getirmek şartı ile kılınmaya başlandı. Taziyelerimizin de yapılmaması konusunda kararlarımız şu an yürürlükte ve devam ediyor. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Lütfen, bu süreç tamamen normale dönene kadar taziyelerimizi de mümkün olduğunca telefon ile veya orada kalabalık yapmadan, belli bir sosyal mesafeden iletelim. Çünkü buna da müsaade edersek vatandaşlarımız taziyelerde çok yoğun katılım sağlıyor. Birbirine bulaştırma riski var. Buna da son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuların takibi için ilimiz genelinde ekipler oluşturmuş durumdayız. Sağlık ekiplerimiz sürekli sahada. Kolluk kuvvetlerimiz, zabıtalarımız sürekli sahadalar. Denetlemeler yapıyorlar, hatırlatmalar yapıyorlar. Kurallara uymama konusunda ısrarcı olanlara da cezai işlem uyguluyorlar.”

Cizre ilçesinde korona virüs vakası çıkan apartman ve sokakları karantinaya aldıklarını belirten Vali Pehlivan, orada tedbirleri arttırdıklarını sözlerine ekledi. da ifade etti.