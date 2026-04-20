Vali oğlunun "Hanımeli" mesaisi ifşa oldu! "Senin gibi güzeli görmedim" tacizleri dosyaya girdi

X platformunda yapılan paylaşımda, tutuklu zanlının fotoğraflarını görünce dehşete düşen bir vatandaş, "Hanımeli Restoran'da kadınları bakışlarınla, çalışanları ise 'burada yeni mi başladın, senin gibi güzeli görmedim' diyerek nasıl taciz ettiğini keşke herkes konuşsa" ifadelerini kullandı. Zanlının ifadesinde "bir iki kez gittim" dediği kafenin müdavimi olduğu ve orada çalışan kadınları sistematik olarak rahatsız ettiği iddia edildi.

Tanık M.T.: "Lüks araçlarla gelip asılıyorlardı"

Savcılık dosyasında yer alan tanık ifadeleri de sosyal medyadaki bu iddiaları destekler nitelikte. Hanımeli Kafe'de çalıştığını belirten tanık M.T., lüks araçlarla gelen "üst düzey memur çocuklarının" çalışan kadınlara sürekli "asıldığını" beyan etti. Tanık, "Sözle taciz etseler bu kadar rahatsız olmazdım, bakışlarıyla bizi yiyip bitiriyorlardı. Üst düzey memur çocukları oldukları her hallerinden belliydi" diyerek, o dönem kafe çalışanları üzerinde kurulan baskıyı anlattı.

Savcılık soruşturmayı derinleştirdi

Zanlı Mustafa Türkay Sonel’in "tanımıyorum" dediği Gülistan Doku’nun çalıştığı mekanda sergilediği bu tacizkar tutumun, cinayet dosyasındaki "somut delil" arayışında kilit rol oynaması bekleniyor. Savcılığın, benzer şikayetleri olan diğer kadınlara da ulaşarak soruşturmayı genişlettiği öğrenildi. Gülistan'ı hayattan koparan bu "dokunulmazlık" zırhının, hem sosyal medya ifşaları hem de yürekli tanıkların beyanlarıyla parçalanmaya başladığı görülüyor.