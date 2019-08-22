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Vali Memiş yaralı polisi hastanede ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, dün gece Horasan’da meydana gelen 2 kişinin öldüğü kavgada; yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek doktorlardan durumu hakkında bilgi aldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:54
Vali Memiş yaralı polisi hastanede ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, dün gece Horasan’da meydana gelen 2 kişinin öldüğü kavgada; yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek doktorlardan durumu hakkında bilgi aldı.


Erzurum Valisi Okay Memiş’i hastane acil girişinde Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin karşıladı. Başhekim Ali Şahin, Vali Okay Memiş’e yaralı polisin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.


Başhekim Şahin açıklamasında, “Polisin durumu şu an iyi, yarası olsa dahi doktorlar şu an müdahale ediyorlar. Hastamızın durumu iyi, hastamız şu an ameliyata alında ve Genel Cerrahiden doktorlar yaralı polise müdahale ediyorlar. Hastamız şu an ameliyata alında, hastamız hastaneye gelir gelmez kendilerine acil müdahale yapıldı, kan seviyesi düşmüştü, hastamıza kan verildi, vücudunun çeşitli yerlerinde kurşun yaraları vardı, kendilerini ameliyata aldık. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte doktorlar tarafından hastaya müdahale devam ediyor” dedi.


Doktorlardan bilgi alan Vali Memiş hastane çıkışında yaralı polis hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulunarak şu bilgileri verdi:


"Bu akşam saat 22.10 sıralarında Erzurum’un Horasan İlçesinde bir olay vuku buldu. İki grubun tartışması sonucunda, gruplardan birisi şikayetçi olmak üzere İlçe Emniyetine geliyor. Şikayet için emniyetten çıkışta iki grup karşı karşıya geliyor. Karşılaşma sonucunda kavga çıkıyor. Çıkan kavgada maalesef silahlar da kullanılıyor. Çıkan silahlı çatışmada maalesef iki vatandaşımız hayatını kaybediyor. O andaki kavgayı ayırmaya çalışan polis memurumuz ise yaralanıyor ve yaralanma neticesinde acilen Atatürk Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Polisimiz durumu gayet iyi. Hastane doktorumuz da gerekli bilgiyi verdiler. Şu an itibariyle ilçede durum sakin. Olayla ilgili hem adli, hem de idari tahkikat başlatıldı. İlçede istenmeyen başka hadiselerin olmaması için hem jandarma hem de polis takviyesi yapmış bulunuyoruz. Şu an bir gerginlik bulunmamaktadır. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca vatandaşlarımıza sükunete davet ediyorum, bizler devlet yetkilileri olarak öncelikle olayların önlenmesini ve olayların engellemesi bizim vazifemizdir. Bir olayın olmasını önlemek için gerekli her türlü tedbirleri alırız. Buna rağmen olaylar vuku bulabilir, bundan sonra devreye Yargı girer. Konu zaten Yargıya intikal etmiş durumdadır. Konunun tüm adli boyutları Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelenecektir, gereken yapılacaktır. Biz de konuyla ilgili olarak suçluları ve kullanılan suç aletlerini yargıya intikal edeceğiz. Tekrardan tüm ilimize geçmiş olsun ve baş sağlığı diliyorum” dedi.


Vali Memiş ayrıca Şırnak Silopi’deki çatışmada şehit olan uzman çavuşun Erzurumlu olduğunu belirterek, “Şehidimiz de şu an itibariyle Erzurum’a geldi. Bugün öğlenamazını müteakip defin yapılacak. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum, tüm Erzurum’un başı sağ olsun. Tüm Türk milletinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:54
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