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Vali Memiş, tarla biçti, yevmiye istedi

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Pasinler ilçesine bağlı Altınbaşak Mahallesinde düzenlenen Hasat etkinliğine katıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:55
Vali Memiş, tarla biçti, yevmiye istedi

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Pasinler ilçesine bağlı Altınbaşak Mahallesinde düzenlenen Hasat etkinliğine katıldı. Programda yaklaşık 300 metre boyunca biçerdöver kullanan Vali Memiş, heyecanını gizleyemeyerek, “Hayatımda ilk defa biçerdöver kullandım. Çok heyecanlandım. Yukarıdan buğdayın kalitesini ve yoğunluğunu izlemek çok güzeldi” dedi.


Erzurum’daki çiftçiler arpa, buğday ve fiğ hasadına başladı. Rakımın yüksekliği nedeniyle hasadın geç başladığı illerden biri olan kentte, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alma mutluluğu içerisinde olan çiftçiler hem teknolojik hem de geleneksel tarım aletlerini kullanarak hasada geçti. Hasat heyecanının yaşandığı Pasinler İlçesi Altınbaşak Mahallesinde de İl Tarım Orman Müdürlüğünce bir program düzenlendi.


Vali Okay Memiş’in katılımıyla gerçekleştirilen program renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte yaklaşık 300 metre boyunca biçerdöver kullanarak çiftçilerin mutluluğuna ortak olan Vali Memiş, “Hayatımda ilk defa biçerdöver kullandım. Çok heyecanlandım. Yukarıdan buğdayın kalitesini ve yoğunluğunu izlemek çok güzeldi” dedi.


Program sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Memiş, Pasinler Ovası’nın adeta Erzurum’un Çukurova’sı gibi olduğunu belirterek, “ Rakım ve hava şartlarından dolayı diğer bölgelerimizden biraz daha geç başladık hasada. Fakat bizim buğdayımızın kalitesi ve aroması, toprağımızın mineral yapısından dolayı çok kaliteli. Çok talep gören bir buğdayımız var. Toplamda Türkiye’deki hububatın yüzde 2’si Erzurum’da üretiliyor.” diye konuştu.



“Çiftçinin yanındayız”


Pasinler Ovasındaki Çiftçilere bu yıl 80 ton yem bitkisi tohumu desteği sağladıklarını hatırlatan Vali Memiş, şunları söyledi:


“Erzurum’un çiftçisi çok çalışkan ve toprağına bağlı. Yapılan işin bir de hayvancılık boyutu var tabi. Pasinler’de yaklaşık 80 bin civarında büyükbaş, 45 in civarı da küçükbaş hayvan varlığı var. Hedefimiz bir ya da iki yıl içerisinde ilçemizdeki hayvan varlığının en az 100 bin büyükbaş olması. Çünkü bu ova bunu rahatlıkla karşılayacak potansiyelde. Çiftçinin yanındayız. Bize aktarılan kaynakları cumhurbaşkanımızın ilimize sağladığı imkânları biz de sizin ayağınıza getireceğiz, para kazanmanızı ve istihdam sağlamanızı sağlayacağız.”


Programa, Pasinler Kaymakam Vekili Murat Öztürk, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve çiftçiler katıldı.


Vali Memiş, daha sonra beraberindekilerle birlikte Valilik tarafından tohumu dağıtılan mısır tarlalarında incelemede bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:55
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