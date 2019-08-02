0553 313 94 23

Vali Memiş, elleriyle balıkları besledi

Erzurum’un Aziziye ilçesi sınırlarında bulunan enerji üretimi ve tarımsal sulama amaçlı kullanılan Kuzgun Baraj Gölü, adeta alabalık deposu gibi.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:12
Vali Memiş, elleriyle balıkları besledi

Erzurum’un Aziziye ilçesi sınırlarında bulunan enerji üretimi ve tarımsal sulama amaçlı kullanılan Kuzgun Baraj Gölü, adeta alabalık deposu gibi. Üretilen çok sayıda alabalık türü balık Japonya’ya ihraç edilecek.


Erzurum’un İspir ilçesi sınırlarında yer alan Kuzgun Barajında yılda bin 500 ton alabalık üretiliyor. Baraj gölündeki tesislerde incelememelerde bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, bu bölgede üretilen balığın yurt dışına ihraç edildiğini söyledi.


Kayıklarla balık üretim tesislerine giden Vali Okay Memiş, Erzurum’da üretilen balığın Japonya’ya pazarında yer alacağını ifade etti. Baraj gölünde oluşturulan tesislerin bulunduğu yere kadar gidip balıklara yem atan Vali Okay Memiş, “Erzurum rakımından ve bulunduğu topografyadan dolayı balık üretiminin devam ettiği ender illerden biri. Önümüzdeki günlerde Erzurum’dan Japonya’ya balık ihraç edilecek. Sadece Kuzgun Barajında bin 500 tonluk bir kapasitemiz var. Erzurum’da yaklaşık olarak 2 bin tonluk üretim kapasitesi ile hem kendi şehrimizdeki hem de Türkiye’deki balık tüketiminde söz sahibi olduğumuz gibi Japonya’ya dahi buradaki çiftliklerden balık ihraç edilecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Vali Okay Memiş’in Kuzgun Barajındaki tesislere yaptığı incelemelere, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Kılıç ve yetkililer eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de yaralı sincap tedaviye alındı
    1. Mersin'de yaralı sincap tedaviye alındı
    2. CHP Muğla milletvekilinin babası..
    3. Galatasaray Emre Mor'u resmen açıkladı
    4. Emeklilere konut için Başkan Sekmen..
    5. Kahta Belediyesi’nden Kahta 02 Spor’a..
    6. Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı..
    7. “Anlaşmasız ayrılık ani şok yaratır”
    8. ORAN’dan Bölgeye 60 milyon liralık..
    9. 3 gün önce kaybolan Hüseyin her yerde..
    10. Çocuklar yaz kuran kursu şenliğinde..
    11. Yaralı halde bulunan Karaca, tedavi..
    12. Murat Kurum'dan önemli açıklamalar
    13. ‘Değerli zamanlar’ projesine Bakan..
    14. Ninova Park AVM kadrosunu genişletmeye..
    15. Yuvadan düşen yavru serçe kurtarıldı
    16. Limontepe’de coşkulu temel atma töreni
    17. Asırlık çınarlar bakıma alındı
    18. Körfez’den Düzce’ye yardım eli uzandı
    19. Jandarma’dan sikke operasyonu
    20. Menemenspor, Halil İbrahim Sönmez'i..
    21. Manavgat’ta hırsızlık şüphelileri..
    22. Kandıra Miço Koyu her gün temizleniyor
    23. Muhtarlarla Sıfır Atık Toplantısı
    24. Bulgaristan'da Afrika domuz vebası..
    25. Darbeci Hafter havadan vurdu! Ölü ve..
    26. Fas'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda..
    27. Köyceğiz’de tomruk yüklü tır devrildi
    28. Batmanlı muhtarlardan Dicle Elektrik’e..
    29. ABD, INF’den resmen ayrıldı
    30. (Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü..
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin