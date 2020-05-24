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Aktüel

Vali Köşger şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, şehit aileleri ve gazilerin Ramazan Bayramı’nı hediyelerle kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 09:41:06 -
Vali Köşger şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, şehit aileleri ve gazilerin Ramazan Bayramı’nı hediyelerle kutladı.


Vali Yavuz Selim Köşger, Aydın ili genelinde yaşayan şehit aileleri ve gazilere tebrik kartı ve çeşitli hediyeler göndererek Ramazan Bayramlarını kutladı. Korona virüs önlemleri kapsamında bu bayramda şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret edemeyen Vali Köşger’in adına tedbirlere dikkat ederek ziyareti gerçekleştiren Vefa Destek Grubu ve İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Vali Köşger’in selamını ileterek, hediyelerini takdim etti.

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