0553 313 94 23

Vali kaymakamları uyardı: Seçim akşamı mazeret istemiyorum

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yerel seçimlere yönelik kaymakamlara uyarılarda bulundu. Karaoğlu, kaymakamları kastederek, "Seçim günü hiçbir sandık çevresinde 'elektrik kesildi', 'trafoya bilmem ne girdi' mazeretleri oluşmasın." dedi.

05 Şubat 2019 Salı 14:41
Vali kaymakamları uyardı: Seçim akşamı mazeret istemiyorum

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayma işlemlerinin geç saatlere kadar sürebileceğine dikkati çekerek, kaymakamlara "Seçim günü hiçbir sandık çevresinde 'elektrik kesildi', 'trafoya bilmem ne girdi' mazeretleri oluşmasın." uyarısında bulundu.

Karaloğlu, ATSO Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seçim güvenliği toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlerin demokrasinin şölen ve bayram günleri olduğunu söyledi.

Seçimlerde kolluk birimleri olarak iki önemli görevlerinin bulunduğuna değinen Karaloğlu, "Bunlar birincisi seçimin güven ortamında yapılmasına sağlamak, ikincisi ise seçim kurulları tarafından talep edilen araç, gereç ve personel gibi ihtiyaçları ivedi olarak emirlerine vererek seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak." dedi.

Seçimin huzur içerisinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Karaloğlu, siyasi partilerin ve adaylarının özgür bir ortamda seçmeniyle buluşmasını, seçim günü de vatandaşın hiçbir baskı altında kalmadan iradesini özgür bir şekilde sandığa yansıtması için gerekli ortamı oluşturacaklarını vurguladı.
Karaloğlu yerel seçimlerde birden çok oy kullanıldığı için sayım işlemlerinin geç saatlere kadar sürebileceğine dikkati çekti.

'Trafoya bilmem ne girdi'

Sandık çevreleri konusunda kaymakamlara uyarılarda bulunan Karaloğlu, şunları ifade etti:

"Oy sayım işlemi uzarsa karanlığa kalma durumu söz konusu olacağı için sandık çevrelerinin aydınlatılmasıyla ilgili problemle doğabilir. Onun için kaymakam arkadaşlarımız özellikle sandık çevrelerindeki elektrik problemlerini ve jeneratör ihtiyaçlarını mutlaka gözden geçirsinler. Seçim günü hiçbir sandık çevresinde 'elektrik kesildi', 'trafoya bilmem ne girdi' mazeretleri oluşmasın."

Karaloğlu, siyasi parti ile adaylardan propaganda döneminde çevre ve gürültü kirliliği konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Seçim kurullarından kendilerine ulaşan bilgilere göre Antalya'da 1 milyon 707 bin 819 seçmen bulunduğunu kaydeden Karaloğlu, seçmenlerin 5 bin 428 sandıkta oy kullanacağını bildirdi. Karaloğlu, cezaevlerinin yanı sıra engelli bireyler için de kurulacak seyyar sandıkta oy kullanma işlemi yapılacağını aktardı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:41
  1. Antalya Valisi Münir Karaloğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Elimi taşın altına koyarak siyaset yapma gereğini hissetim"
    1. "Elimi taşın altına koyarak siyaset..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile..
    3. "Türkiye dışında Avrupa'dan hiç bir..
    4. Vali kaymakamları uyardı: Seçim akşamı..
    5. Nihat Zeybekci'den Türk Kızılayına kan..
    6. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    7. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    8. Erzurum'daki STK'lardan TFF ve MHK'ye..
    9. Erdoğan açıkladı! İş Bankası hisseleri..
    10. Yalova Belediye Başkan Yardımcısı..
    11. Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    12. "Karıma az para teklif ettiniz" deyip..
    13. EPDK, Çinigaz'a soruşturma başlattı
    14. Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı..
    15. Erdoğan'dan Bahçeli açıklaması
    16. Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'de Cumhur..
    17. Spot piyasada elektrik fiyatları
    18. Erdoğan'dan Saadet'e tepki: Bunlar..
    19. Galatasaray ve Fenerbahçe kadroyu..
    20. Bağcılar Belediyesine beşinci kalite..
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?