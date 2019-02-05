Vali kaymakamları uyardı: Seçim akşamı mazeret istemiyorum

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayma işlemlerinin geç saatlere kadar sürebileceğine dikkati çekerek, kaymakamlara "Seçim günü hiçbir sandık çevresinde 'elektrik kesildi', 'trafoya bilmem ne girdi' mazeretleri oluşmasın." uyarısında bulundu.

Karaloğlu, ATSO Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seçim güvenliği toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlerin demokrasinin şölen ve bayram günleri olduğunu söyledi.

Seçimlerde kolluk birimleri olarak iki önemli görevlerinin bulunduğuna değinen Karaloğlu, "Bunlar birincisi seçimin güven ortamında yapılmasına sağlamak, ikincisi ise seçim kurulları tarafından talep edilen araç, gereç ve personel gibi ihtiyaçları ivedi olarak emirlerine vererek seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak." dedi.

Seçimin huzur içerisinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Karaloğlu, siyasi partilerin ve adaylarının özgür bir ortamda seçmeniyle buluşmasını, seçim günü de vatandaşın hiçbir baskı altında kalmadan iradesini özgür bir şekilde sandığa yansıtması için gerekli ortamı oluşturacaklarını vurguladı.

Karaloğlu yerel seçimlerde birden çok oy kullanıldığı için sayım işlemlerinin geç saatlere kadar sürebileceğine dikkati çekti.

'Trafoya bilmem ne girdi'

Sandık çevreleri konusunda kaymakamlara uyarılarda bulunan Karaloğlu, şunları ifade etti:

"Oy sayım işlemi uzarsa karanlığa kalma durumu söz konusu olacağı için sandık çevrelerinin aydınlatılmasıyla ilgili problemle doğabilir. Onun için kaymakam arkadaşlarımız özellikle sandık çevrelerindeki elektrik problemlerini ve jeneratör ihtiyaçlarını mutlaka gözden geçirsinler. Seçim günü hiçbir sandık çevresinde 'elektrik kesildi', 'trafoya bilmem ne girdi' mazeretleri oluşmasın."

Karaloğlu, siyasi parti ile adaylardan propaganda döneminde çevre ve gürültü kirliliği konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Seçim kurullarından kendilerine ulaşan bilgilere göre Antalya'da 1 milyon 707 bin 819 seçmen bulunduğunu kaydeden Karaloğlu, seçmenlerin 5 bin 428 sandıkta oy kullanacağını bildirdi. Karaloğlu, cezaevlerinin yanı sıra engelli bireyler için de kurulacak seyyar sandıkta oy kullanma işlemi yapılacağını aktardı.