Vali Kaymak: “Nefes almak isteyen Kavak’a gelsin”

Samsun’un nemli ve sıcak havasından bunalan kent halkını Kavak ilçesine davet eden Vali Osman Kaymak, “Samsun’un güzelliklerini tüm kent halkı tanımalı. İşte yanı başımızda Kavak Samsun’un yaylası gibi. Kentte bunalan nefes almak için en azından hafta sonları burayı tercih edebilir”dedi.

Samsun İli Muhtarlar Derneği tarafından Kavak Güven park Tesislerinde düzenlenen “Geleneksel Piknik Şöleni “ Samsun Valisi Osman Kaymak, İlçe Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber, Belediye Meclis Üyeleri ve 60 dolayında muhtar ve ailelerinin katılımı ile yapıldı.

Etkinlikte konuşan Samsun İli Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Öztürk, yaptıkları bu tür programlarla kentin güzelliklerini üyelerine tanıttıklarını söyledi. Öztürk, etkinlikler de ki bir başka amaçlarının da üyeler arası birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, son yıllarda atılım içinde olan Kavak ilçesinin birçok sektör yanında artık turizm alanında da öne çıkmaya başladığını anlatarak, “Kavak Samsun’un hemen yanı başında birçok doğal güzelliklere sahip olan bir ilçe. Şimdi çalışmalarımızla bu değerlerimizi tanıtarak turizmde de olduğumuzu göstermek istiyoruz. Haftanın yorgunluğundan veya şehrin nemli ikliminden bunalan tüm Samsunluları nefes almaya ve dinlenmeye şehrimize bekliyoruz. Kavak’ta Osmanlı ve Selçuklu izlerini taşıyacak yatay mimari ile yapacağımız 300-400 konutluk örnek proje de ilçemizin çıtasını daha yukarıya taşıyacaktır” dedi.

“Harika havası, muhteşem doğası”

Vali Osman Kaymak da yaptığı konuşmasında Samsun’un tüm güzellikleri bünyesinde barındıran bir il olduğunu söyledi. Kavak ilçesinin harika havası, muhteşem doğası ile Samsun’un hemen yanı başında yer aldığını kaydeden Kaymak, “Samsun’un nemli ve sıcak havasından bunalan Samsunluları Kavak’a davet ediyorum.Şu bir gerçek ki şehrimiz çok güzellikleri ve özellikleri olan bir il. Ama tüm bunları önce Samsunluların tanıması ve Samsunluların sahip çıkması gerekir. Bu şehrin insanları kendi değerlerine sahip çıkarsa başkaları da çıkar” diye konuştu.

Kavak’ın aydınlık geleceği ile Samsun’un genişleme alanı olan önemli bir ilçesi olduğunu kaydeden Vali Kaymak, “Kent merkezine 20 dakika mesafede olan bu ilçe doğası ve muhteşem havası ile adeta Samsun’un bir yaylası gibi. Ayrıca çok yakın bir tarihte başlayacak tren seferleri, ulaşım kolaylıkları, stratejik konumu ile de yatırımcılar için bir cazibe merkezi” şeklinde konuştu.

Konuşmasında muhtarlardan görev yaptıkları mahallelerine ve insanlara karşı daha duyarlı olmalarını da isteyen Vali Kaymak, “Yaşadığınız yerlerden haberdar olun. İhtiyacı veya bir sorunu olan kişileri alileri tespit edin onlarla dayanışma içinde yardımcı olun ya da bizlere bildirin. Unutmayın bizlerin ve sizlerin görevi insanlarımıza hizmet etmek onların refah ve mutluluk düzeyini artırmaktır” ifadelerini kullandı.