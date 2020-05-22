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Vali Karaloğlu: "Sevdiklerimizi görüntülü arayacağız"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bu bayram biraz farklı olacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:55:04 -
Vali Karaloğlu: "Sevdiklerimizi görüntülü arayacağız"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bu bayram biraz farklı olacak. Bu özel günlerin güzelliği olan büyüklerimizin ellerini öpemeyeceğiz. Küçüklerimizi kucaklayamayacak, hısım, akraba ve dostlarımızı ziyaret edemeyeceğiz. Biz de, göz göremezse gönül sever kavlince, sevdiklerimizle gönülden bayramlaşacağız ve sevdiklerimizi görüntülü arayıp yüzlerimizdeki tebessümü görmekle yetineceğiz" dedi.


Antalya Valisi Münir Karaloğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Karaloğlu mesajında, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı şerifin ardından, bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın tatlı heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı, samimi dua ve ibadetlerimizi kabul etsin. Bayram sevinçtir, mutluluktur. Hayatı sekinet ve huzura dönüştüren, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren özel ve güzel günlerdir. Bu müstesna günlerin, sevinç ve mutluluklarımızı paylaşarak artırmamıza, milli ve manevi birliğimizin en üst seviyede yaşanmasına, dostluklarımızın tazelenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.



"Evlerimizden pekiştireceğiz"


Karaloğlu, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan Korona virüs salgını sebebiyle maalesef, bu bayram biraz farklı olacak. Bu özel günlerin güzelliği olan büyüklerimizin ellerini öpemeyeceğiz. Küçüklerimizi kucaklayamayacak, hısım, akraba ve dostlarımızı ziyaret edemeyeceğiz. Biz de, göz göremezse gönül sever kavlince, sevdiklerimizle gönülden bayramlaşacağız ve sevdiklerimizi görüntülü arayıp yüzlerimizdeki tebessümü görmekle yetineceğiz. Ancak, her ne şartta olursa olsun, tüm bayramlar gibi, bu bayramı da sevince dönüştüreceğiz; bayram sevincini ve neşesini çoğaltacağız, paylaşacağız İnşallah. Evlerimizden de olsa birliğimizin ve dirliğimizin sembollerinden biri olan Ramazan Bayramıyla, millet olarak tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden aldığımız güç ve sorumlulukla, sevgimizi, muhabbetimizi daha da büyütüp pekiştireceğiz. Bu duygularla, başta Antalyalı hemşerilerim olmak üzere, Aziz Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimizi coşturması, umutlarımızı yeşertmesi niyazımla, bayramınız mübarek olsun. Evde kalın, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın" dedi.

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