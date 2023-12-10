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Yerel Vali Gül'den 'helal olsun' dedirten hamle! Sosyal medyadan duyurdu
Yerel

Vali Gül'den 'helal olsun' dedirten hamle! Sosyal medyadan duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-10 21:36:00 - 2023-12-10 22:01:30
Vali Gül'den 'helal olsun' dedirten hamle! Sosyal medyadan duyurdu

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutulan tutanağın Ticaret Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

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