Vali Gül'den Akit Medya'ya ziyaret

EBUBEKİR BİLGİN İSTANBUL

Akit Medya Grubu, önemli isimleri ağırlamayı sürdürüyor. İstanbul’un huzuru, güvenliği ve yaşanabilirliği için yoğun bir çalışma yürüten İstanbul Valisi Davut Gül, Akit Medya Grubu’nu ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili ve gazetemiz yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu ev sahipliği yaptı. Ziyarette Akit TV program sunucusu Erkan Tan da hazır bulundu. İstanbul’un gündemine ve Türkiye’nin güncel meselelerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. İstanbul’un daha güvenli, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir olması için yürütülen çalışmaların ele alındığı ziyaret, sıcak sohbetlerin ardından sona erdi.

ERKAN TAN’IN KONUĞU OLDU

Vali Gül, ardından Akit TV’de yayınlanan “Erkan Tan ile Konuşalım” programının konuğu oldu. Okullardaki mescid düzenlemelerinden sahipsiz hayvanlara, deprem ve kentsel dönüşümden eğitim projelerine kadar birçok başlıkta konuşan Gül, İstanbul’un güvenliği ve geleceği için yürütülen çalışmaları anlattı. Tan’ın sorularını cevaplayan Gül, özellikle okullardaki mescid çalışmalarıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Öğrencilik yıllarından bu yana Akit’i takip ettiğini belirten Gül, grubun her zaman milletin ve devletin yanında bir duruş sergilediğini ifade etti. Akit’in Türkiye’nin normalleşmesine ve sivilleşmesine önemli katkılar sunduğunu, bu süreçte bedel de ödediğini belirten Gül, şunları anlattı: “Lise ve üniversite yıllarımdan bu yana Akit Medya Grubu’nu takip ediyoruz. Genel olarak duruşunuz milletin ve devletin yanında. Dolayısıyla milletin derdini, kendi derdiniz olarak görüyorsunuz. Yine aynı şekilde Türkiye’nin normalleşmesine, Türkiye’nin sivilleşmesine önemli ölçüde katkı sundunuz ve bunun bedelini de ödediniz. Sadece bizim nazarımızda değil, milletin nazarında da yeri ve değeri çok kıymetli. Bu açıdan Akit Medya Grubu’nu seviyoruz. Seyircisi de bilinçlidir. Gücünü sadece gazetenin tirajı ya da televizyonun reytingiyle değerlendirmemek lazım. Çünkü siz hakkı dile getiriyorsunuz. Biz hakkın her zaman üstün olduğuna inanan insanlarız. Bu yönüyle Akit Medya Grubu’nun gücü gerçekten çok fazla.”

SAHİPSİZ HAYVAN KALMADI

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalara da değinen Vali Gül, kısırlaştırıldıktan sonra doğal yaşam alanları ve bakım evlerine alındığını, İstanbul’daki sahipsiz hayvanların yüzde 84’ünün toplandığını kaydetti. Gül, sahipsiz hayvanların sokaklardan alınmasının hayvanlara zarar vermek anlamına gelmediğinin altını çizerek, bu hayvanların daha güvenli, beslenme ve bakım ihtiyaçlarının karşılandığı alanlarda yaşamalarını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Ayrıca belediyelere doğal yaşam alanları kurulabilmesi için uygun arazilerin tahsis edildiğini ifade etti.

İstanbul’un en önemli gündem maddelerinden biri olan deprem ve kentsel dönüşüm konusuna da geniş yer verilen programda Davut Gül, Marmara depreminin bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. İstanbul’daki kamu binalarının depreme karşı güçlendirilmesi için uzun yıllardır ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirten Gül, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi aracılığıyla kamu kurumlarının depreme dayanıklı hale getirilmesine yönelik önemli kaynakların kullanıldığını anlattı. Özellikle okulların deprem güvenliği konusunda yapılan çalışmaların İstanbul açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

TRAFİKTEN BELEDİYE SORUMLU

İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olan trafik konusunda da açıklamalarda bulunan Gül, şöyle devam etti: “İstanbul’un nüfusu, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 20’si civarında. İstanbul’daki araç sayısı da Türkiye’deki toplam araç sayısının yaklaşık yüzde 20’si seviyesinde. Böyle olunca İstanbul, Türkiye ortalamasına kıyasla çok daha fazla trafik çilesi çekiyor. Peki, bunun çaresi ne? Çünkü az toprakta çok insan ve çok araç var. İnsanlar aynı saatlerde işe gitmek, gezmek veya sokağa çıkmak istediğinde her noktada bir yoğunluk ve sıra oluşuyor. Çare, toplu taşımanın artırılması. Özetle metro, demiryolu ve tramvay hatlarının artırılması gerekiyor. Bununla ilgili yatırımların da hızlandırılması lazım. Dünya, büyükşehirlerde trafik sorununu büyük ölçüde bu şekilde çözüyor. Trafik meselesi, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin görevlerinden biri. İstanbul’da da Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaların yanı sıra, eksik kalan kısımlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız önemli destek veriyor. Ümraniye’den Beykoz’a giden yeni bir metro hattıyla ilgili önemli bir adım atıldı. Geçmişte biliyorsunuz İstanbul Havalimanı metrosu ve Başakşehir metrosu gibi önemli ulaşım projelerini Bakanlık yaptı. Geçmişte Marmaray’ı da yaptı. Ama bunun en az bir katı kadar daha fazla yatırım yapmak lazım. Görev kimin? Görev valiliğin değil, Büyükşehir Belediyesi’nin.”

OKUL MESCİDİNE AÇIKLIK

Okullardaki mescid çalışmalarıyla ilgili tartışmalara da açıklık getiren Vali Gül, sözlerini şöyle tamamladı: “Problem şu: Mescidler genelde küçük. Böyle olunca da cuma namazları başta olmak üzere belli bir sayının üzerinde cemaatle namaz kılınamıyor. Hem İstanbul hem Türkiye 10 sene öncenin, 20 sene öncenin, 30 sene öncenin Türkiye’si değil. Fiziki şartlarımız iyileşti. İstanbul’da özellikle 2000 yılından önce inşa edilen okulların deprem dayanıklılık testlerinden geçirildi. riskli yapılar yıkılarak yeniden yapıldı, bazı okullar ise güçlendirildi. Okullarda cuma mescidi oluşturulmasına yönelik düzenlemen yanlış anlaşılmamalı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemede ‘Kütüphaneyi mescide çevirin’ ya da ‘spor salonunu mescide çevirin, laboratuvarı mescide çevirin’ meselesi yok. Böyle bir ifade yok. Böyle bir niyet de yok, böyle bir amaç da yok. Burada iki şey var. Birincisi, yeni bir okul yapacaksak, sonradan kırıp dökmek yerine mescidi en baştan planlayalım. İkincisi, mevcut okullarda fazla dersliklerden veya kullanılmayan sosyal donatı alanlarından uygun yerler varsa, bunları cuma mescidi olarak düzenleyebileceğimiz bir çalışma yapalım. Dolayısıyla ortada bir ihtiyaç ve bir talep var. Bu talebin öğrenci, öğretmen ve veli açısından faydalı olduğuna bütün benliğimle inanıyorum. Yeni yapacağımız okullarda mescidleri en başından planlayacağız. Mevcut okullarımızda da alanları en verimli şekilde değerlendireceğiz.”