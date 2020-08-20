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Spor Vali Gül, Türkiye-Sırbistan maçının Gaziantep'te yapılacağını duyurdu
Spor

Vali Gül, Türkiye-Sırbistan maçının Gaziantep'te yapılacağını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-20 20:18:29 -
Vali Gül, Türkiye-Sırbistan maçının Gaziantep'te yapılacağını duyurdu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Sırbistan arasında 14 Ekim'de yapılacak milli maçın, kentte oynanacağını açıkladı.

Davut Gül, Kalyon Stadı'nın tahsisi için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğinden Gaziantep Futbol Kulübüne gönderilen resmi yazıyı sosyal medya hesabından paylaşarak, Türkiye-Sırbistan maçının kentlerinde yapılacağını duyurdu.

Gül, maçın Gaziantep'te oynanmasına vesile olduklarını aktardığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile diğer ilgililere de teşekkür etti.


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