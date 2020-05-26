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Aktüel

Vali Epcim, Aydıntepe’de güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesinde güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 08:41:00 -
Vali Epcim, Aydıntepe’de güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesinde güvenlik güçleriyle bayramlaştı.


Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim, asker ve polislerle bir araya geldi. Güvenlik güçlerinin bayramlarını tebrik eden Vali Epcim, yetkililerden brifing aldı.


Vali Cüneyt Epcim daha sonra ilçede yapımı devam eden kaymakamlığın girişimleri ve DOKAP Başkanlığı tarafından desteklenen prefabrik konutlarını inceledi.

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