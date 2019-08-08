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Vali, Emet’te ormancılık faaliyetlerini ve yangın müdahale tedbirlerini inceledi

Kütahya Valisi Dr.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
Vali, Emet’te ormancılık faaliyetlerini ve yangın müdahale tedbirlerini inceledi

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Emet’te Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan alanları inceleyip çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Bakım faaliyetlerini yapan Göncek Köyü Kooperatifi Başkanı Osman Özçelik ile Göncek köyünden olan kadın işçilerle sohbet eden Vali Toraman çalışmalar hakkında bilgiler aldı, kolaylıklar diledi. İnceleme ziyaretleri esnasında güzergah üzerinde bulunan üretim sahası incelendi. Vali Toraman, burada Umutlu Köyü Muhtarı İbrahim Gücük,Umutlu Köyü Kooperatif Başkanı Mehmet Kurnaz ve işçilerle görüşüp çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Tetik Orman İşletme Şefliğinde bulunan Gültepe Yangın Gözetleme Kulesi’ni de ziyaret eden Vali Dr. Ömer Toraman orman yangınları ve ilk müdahale çalışmaları hakkında bilgiler edindi.


Ziyaretlerde Vali Dr. Ömer Toraman’a Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım eşlik etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
  1. doğa

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