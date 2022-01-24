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Yerel Vali duyurdu: Ulaşıma açıldı
Yerel

Vali duyurdu: Ulaşıma açıldı

Etkili olan kar yağışı neticesinde ulaşıma kapanan D-100 Karayolu Düzce kesimi kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 07:00:00 -
Vali duyurdu: Ulaşıma açıldı

Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 Karayolunun, yapılan kar temizleme ile tuzlama çalışmalarından sonra kontrollü olarak trafiğe açıldığını duyurdu.

Vali Atay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İlimizde devam eden kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 Karayolu yapılan kar temizleme ve tuzlama çalışmalarından sonra kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Kurallara mutlaka uyalım” ifadelerine yer verdi.

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