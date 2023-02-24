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Yerel Vali duyurdu! Bunu yapanlar şimdi yandı
Yerel

Vali duyurdu! Bunu yapanlar şimdi yandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte fahiş kira artışı yapanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 21:19:00 -
Vali duyurdu! Bunu yapanlar şimdi yandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte fahiş kira artışı yapanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte fahiş kira artışıyla ilgili kamu vicdanını yaralayan çok sayıda şikayet geldiğini belirtti.

Gül, "Makul olmayan taleplerin tespit edilmesi durumunda gerekli cezai işlemler yapılacağı gibi vergi kaçırmaktan geriye yönelik işlem yapılacaktır." ifadesini kullandı.

 

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