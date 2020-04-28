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Aktüel

Vali Deniz, yeni hizmet binasına taşınan Şehzadeler Belediyesini ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yeni hizmet binasına taşınan Şehzadeler Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Ömer Faruk Çelik’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

2020-04-28 21:46:12 -
Vali Deniz, yeni hizmet binasına taşınan Şehzadeler Belediyesini ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yeni hizmet binasına taşınan Şehzadeler Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Ömer Faruk Çelik’e hayırlı olsun dileklerini iletti.


Vali Ahmet Deniz, Şehzadeler Belediyesini yeni binasında ziyaret etti. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik tarafından karşılanan Vali Deniz, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni etti. Ziyarette Başkan Çelik de yeni bina ve korona virüs salgını kapsamında Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında Vali Deniz’e bilgi verdi.

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