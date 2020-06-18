Vali Deniz Manisa basını ile vedalaştı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa’da görev yapan basın mensuplarıyla vedalaştı.

Yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Manisa Valisi Ahmet Deniz, veda ziyaretleri kapsamında, Manisa’da faaliyet gösteren yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan tarafından çiçekle karşılanan Vali Deniz, gazetecilerle tek tek yakından ilgilendi. Görev yaptığı süre boyunca basın ile çok güzel bir diyalog kurduğunu aktaran Vali Deniz, Manisa’da görev yapmasının kendisi için büyük onur olduğunu söyledi. Makam ve mevkilerin gelip geçici olduğunu da vurgulayan Deniz, önemli olan vatandaşın hayır duasını almak olduğunu ifade etti.

Vali Deniz’in veda programında, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar da hazır bulundu.