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Aktüel

Vali Demirtaş şehit annelerinin Anneler Günü’nü kutladı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehit annelerinin Anneler Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:39:57 -
Vali Demirtaş şehit annelerinin Anneler Günü’nü kutladı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehit annelerinin Anneler Günü’nü kutladı.


15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehit düşen, Şehit Polis Memuru Zeynep Sağır’ın annesi Emine Sağır, Şehit Polis Memuru Yunus Uğur’un annesi Asiye Uğur, Şehit Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine’nin annesi Ayşe Mine ile Şırnak’ta şehit düşen; Şehit Jandarma Uzman Çavuş Enver Buğur’un annesi Sevim Buğur ve Şehit Piyade Onbaşı Mehmet Volkan’ın annesi Zübeyde Volkan’ı Anneler Günü vesilesiyle ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.


Vali Demirtaş, “Hiçbir karşılık beklemeksizin yetiştirdiği, her türlü kötülükten ve tehlikeden sakındığı evladını vatanımız uğruna şehadete uğurlayan ve ‘Vatan Sağ Olsun’ diyen kıymetli şehit annelerimizin Anneler Günü’nü canı gönülden kutluyor, tüm şehit annelerimize hürmet ve saygılarımı sunuyorum’’ dedi.

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