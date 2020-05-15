Vali Dağlı OSB Bağlantı yolunu inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi için yapılan bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

Gümüşova’da bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve bu bölgeye yakın civar köylerin ihtiyacı olan 2 numaralı yol olarak bilinen bölgede İl Özel İdaresi ekiplerince yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı beraberindeki heyet ile birlikte bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İl Özel İdaresi’nce başlatılan asfaltlama, peyzaj, alt ve üst yapı çalışmalarını inceleyen Vali Dağlı, yetkililerden de çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.