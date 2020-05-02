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Aktüel

Vali Dağlı "Biraz daha sabır edelim"

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:30:42 -
Vali Dağlı "Biraz daha sabır edelim"

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kurallara uyun çağrısını yineledi ve "Biraz daha sabır" dedi.


Kovid 19 Pandemisi ile ilk günden itibaren büyük gayretle tedbirlerin alınmasını sağlayan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Düzcelilere mtmşfl kdyşf gndusıydı uyarıda bulundu. Baharın kendini göstermesi ile kendini sokaklara atan vatandaşlara seslenen Vali Dağlı, Düzcelilerin biraz daha sabretmesi gerektiğini belirterek "Değerli Hemşehrilerim! Covid-19 ile mücadelede geldiğimiz nokta önemli olsa da henüz kesin başarıya ulaşmış değiliz. Başarı için izolasyon, temas ve sosyal mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmemiz gerekmektedir. Virüse fırsat vermeyelim, sabredelim, evlerimizde kalalım" dedi.

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