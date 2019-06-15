0553 313 94 23

Vali Dağlı, “3 yıldır bağımlılıkla mücadele ediyoruz”

DÜZCE(İHA) – Vali Dr.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
Vali Dağlı, “3 yıldır bağımlılıkla mücadele ediyoruz”

DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı, 3 yıldan beri bağımlılıkla yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini insanların bu illetlerden kurtarmaları gerektiğinin altını çizdi.


Düzce Valiliği ile Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (DÜBAM) iş birliğinde “Bağımlılıkla Mücadele Sorumluluk mu, Zorunluluk mu? Düzce ili Kamu Politikaları” çalıştayı düzenlendi. İki bölümden oluşan programın ilk bölümünde Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. Meltem Yıldırım, göç olgusunun bağımlılıkla olan ilişkisini, anlattı. AB Göç Projelerini tanıtan Düzce Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Personeli Zeliha Oraloğlu ise Türkiye Ulusal Ajansı destekli “Göçmenlerin Mesleki Entegrasyonu İçin Engelleri Kaldıralım” ve istihdam ve sosyal yenilik hibe çağrısı kapsamında desteklenen “Becerilerin Pratiklendirilmesi ve Eğitimler Yoluyla Göçmenlerin İş Piyasası Entegrasyonunun Hızlandırılması” başlıklı projelerin sunumunu katılımcılarla paylaştı.



“Bağımlılık beyin hastalığı”


“Bağımlılıkla Mücadele Sorumluluk mu, Zorunluluk mu?” başlıklı sunumunu yapmak için kürsüye gelen Öğretim Görevlisi Uzman Dilek Demirezen, bağımlılıkla mücadelede bazı ön yargıların olduğunu ve bu ön yargıların giderilerek çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Bağımlılığın beyin hastalığı olduğunu söyleyen Demirezen, bağımlılığın aynı zamanda; halk sağlığı problemi olduğunu, ergenlik çağının en büyük tehdidini oluşturduğunu, tedavi edilmemiş çocukluk çağı ruhsal sorunlarının sonucu olduğunu söyleyerek, sigaranın başlangıç maddesi olduğunu vurguladı.



3 yıldır süren bir mücadele


Vali Dr. Zülkif Dağlı, yaklaşık 3 yıldan beri bağımlılıkla yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini söyleyerek, her ay toplanan Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon İl Kurulu’nun gerçekleştirdiği çalışmaları birlikte değerlendirdiklerini ifade etti. Düzce’de bir model oluşturarak sistemli bir şekilde bağımlılıklarla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Dr. Zülkif Dağlı, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve DÜBAM’ın bağımlılıkla ilgili yaptığı çalışmaların önemine değindi. İlçelerdeki bağımlılıkların azaltılması için çalışmaların daha da aktif hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Vali Dağlı, kaymakamların, emniyet mensuplarının, rehber öğretmenlerin ve din görevlilerinin bağımlılıkla mücadelede birlikte çalışmalar yaparak, insanlarımızı bu illetlerden kurtarmaları gerektiğinin altını çizdi.



Önleyici çalışmalara ağırlık verilecek


Çalıştayda; Düzce’nin 7 ilçesi, kendileri için oluşturulmuş masalarda yereldeki riskleri, kaynakları, çözüm yolları ve izlenecek metot ile ilgili çalışmalar yaparken; Düzce ili risk haritası kaynak alınarak, mahalle ve köylere yönelik bağımlılıkla mücadele alanında önleyici çalışmalara ağırlık vermek amacıyla faaliyetler planlandı. Planlanan faaliyetlerin somut, ölçülebilir ve bağımlılıkla mücadele alanındaki tüm aktörlerin iş birliği sağlanarak gerçekleştirilmesine ve faaliyet takvimlerinin oluşturulmasına özen gösterildi.



Vali Dağlı bizzat takip ediyor


Oluşturulan faaliyetler, ilçe Kaymakamlarının sunumu ile ilde Vali Zülkif Dağlı başkanlığında paydaş olabilecek diğer kamu kurum yöneticilerinin bulunduğu masada değerlendirildi ve faaliyetlere son şekli verildi. Ayrıca ilçelerde gerçekleştirilen iyi uygulama modellerinin diğer ilçelerde de yaygınlaştırılmasına karar verildi.


Gün boyu çalışmaları yerinde takip eden Vali Dr. Zülkif Dağlı, ortaya çıkan fikirlerin oldukça etkili olduğunu söyleyerek, bu fikir ve önerilerin Düzce ve ilçelerinde uygulamaya konulması için çalışmaların başlatılması gerektiğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Moody's'in Türkiye kararı) Seçim varsa, sözde kredi derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler. Kendilerinden bekleneni yaparlar."
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    2. Sınava geç kaldılar, içeri alınmadılar
    3. Başkan Demir, YKS sınavına girecek..
    4. İçinde askerlerin bulunduğu araç kaza..
    5. Suudi Arabistan: "Petrol piyasası, yıl..
    6. Bocce turnuvasında yetişkin gençler..
    7. Şampiyonluk yolu 9 kriterden geçiyor
    8. Bruselloz tazminatına "serolojik..
    9. Erzurum’da huzur toplantısı
    10. Bakan Pekcan açıkladı! Türkiye'den..
    11. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan..
    13. Muş’ta yaylalar şenlenmeye başladı
    14. ‘Yıpranma hakkı’nda kapsam genişletildi
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan CICA Zirvesi’nde..
    16. Türkiye'nin insanlık mirasına katkısı..
    17. (Özel) Yargıtay: Maaş alan anneye..
    18. Karne heyecanına ortak oldular
    19. Gençler Türk kültürünü tanıtmak için..
    20. Nadir hastalıklara ilişkin "milli..
    21. "Yeni askerlik sistemi haftaya..
    22. Başkan Erdoğan ve Ruhani arasında..
    23. Dünyada 3,8 milyar kişi "online"
    24. Maaş bordrosu nasıl öğrenilir?..
    25. Torku’yu çekemeyenler ‘İflas’ yalanına..
    26. AK Partili isimden İstanbul mesajı: 24..
    27. Tarım ÜFE mayısta azaldı
    28. Oltu’da dolu yağışı etkili oldu
    29. Tekirdağ ve Çanakkale için kuvvetli..
    30. Gazilere millî mücadele madalyası
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!