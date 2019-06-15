Vali Dağlı, “3 yıldır bağımlılıkla mücadele ediyoruz”

DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı, 3 yıldan beri bağımlılıkla yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini insanların bu illetlerden kurtarmaları gerektiğinin altını çizdi.

Düzce Valiliği ile Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (DÜBAM) iş birliğinde “Bağımlılıkla Mücadele Sorumluluk mu, Zorunluluk mu? Düzce ili Kamu Politikaları” çalıştayı düzenlendi. İki bölümden oluşan programın ilk bölümünde Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. Meltem Yıldırım, göç olgusunun bağımlılıkla olan ilişkisini, anlattı. AB Göç Projelerini tanıtan Düzce Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Personeli Zeliha Oraloğlu ise Türkiye Ulusal Ajansı destekli “Göçmenlerin Mesleki Entegrasyonu İçin Engelleri Kaldıralım” ve istihdam ve sosyal yenilik hibe çağrısı kapsamında desteklenen “Becerilerin Pratiklendirilmesi ve Eğitimler Yoluyla Göçmenlerin İş Piyasası Entegrasyonunun Hızlandırılması” başlıklı projelerin sunumunu katılımcılarla paylaştı.

“Bağımlılık beyin hastalığı”

“Bağımlılıkla Mücadele Sorumluluk mu, Zorunluluk mu?” başlıklı sunumunu yapmak için kürsüye gelen Öğretim Görevlisi Uzman Dilek Demirezen, bağımlılıkla mücadelede bazı ön yargıların olduğunu ve bu ön yargıların giderilerek çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Bağımlılığın beyin hastalığı olduğunu söyleyen Demirezen, bağımlılığın aynı zamanda; halk sağlığı problemi olduğunu, ergenlik çağının en büyük tehdidini oluşturduğunu, tedavi edilmemiş çocukluk çağı ruhsal sorunlarının sonucu olduğunu söyleyerek, sigaranın başlangıç maddesi olduğunu vurguladı.

3 yıldır süren bir mücadele

Vali Dr. Zülkif Dağlı, yaklaşık 3 yıldan beri bağımlılıkla yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini söyleyerek, her ay toplanan Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon İl Kurulu’nun gerçekleştirdiği çalışmaları birlikte değerlendirdiklerini ifade etti. Düzce’de bir model oluşturarak sistemli bir şekilde bağımlılıklarla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Dr. Zülkif Dağlı, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve DÜBAM’ın bağımlılıkla ilgili yaptığı çalışmaların önemine değindi. İlçelerdeki bağımlılıkların azaltılması için çalışmaların daha da aktif hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Vali Dağlı, kaymakamların, emniyet mensuplarının, rehber öğretmenlerin ve din görevlilerinin bağımlılıkla mücadelede birlikte çalışmalar yaparak, insanlarımızı bu illetlerden kurtarmaları gerektiğinin altını çizdi.

Önleyici çalışmalara ağırlık verilecek

Çalıştayda; Düzce’nin 7 ilçesi, kendileri için oluşturulmuş masalarda yereldeki riskleri, kaynakları, çözüm yolları ve izlenecek metot ile ilgili çalışmalar yaparken; Düzce ili risk haritası kaynak alınarak, mahalle ve köylere yönelik bağımlılıkla mücadele alanında önleyici çalışmalara ağırlık vermek amacıyla faaliyetler planlandı. Planlanan faaliyetlerin somut, ölçülebilir ve bağımlılıkla mücadele alanındaki tüm aktörlerin iş birliği sağlanarak gerçekleştirilmesine ve faaliyet takvimlerinin oluşturulmasına özen gösterildi.

Vali Dağlı bizzat takip ediyor

Oluşturulan faaliyetler, ilçe Kaymakamlarının sunumu ile ilde Vali Zülkif Dağlı başkanlığında paydaş olabilecek diğer kamu kurum yöneticilerinin bulunduğu masada değerlendirildi ve faaliyetlere son şekli verildi. Ayrıca ilçelerde gerçekleştirilen iyi uygulama modellerinin diğer ilçelerde de yaygınlaştırılmasına karar verildi.

Gün boyu çalışmaları yerinde takip eden Vali Dr. Zülkif Dağlı, ortaya çıkan fikirlerin oldukça etkili olduğunu söyleyerek, bu fikir ve önerilerin Düzce ve ilçelerinde uygulamaya konulması için çalışmaların başlatılması gerektiğini belirtti.