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Yerel Vali Çiçek: “Muhtarlık, devlet ile vatandaş arasında en yakın temas noktasıdır”
Yerel

Vali Çiçek: “Muhtarlık, devlet ile vatandaş arasında en yakın temas noktasıdır”

Yeniakit Publisher
2023-10-19 06:51:00 -
Vali Çiçek: "Muhtarlık, devlet ile vatandaş arasında en yakın temas noktasıdır"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Muhtarlık, devlet ile vatandaş arasında en yakın temas noktasıdır” dedi.

Vali Çiçek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında en yakın temas noktası olarak devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayarak, bulundukları köy ve mahallelerde üstlenmiş oldukları görevlerle, vatandaşlarımızla devletimiz arasında köprü vazifesi kurmuşlardır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmesi nedeniyle vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı olacaklardır. Muhtarlarımıza verilen önemin göstergesi olarak muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile ilgili son yıllarda çok önemli çalışmalar yapılmış ve 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; devletimiz ile vatandaşlarımız arasında çok önemli bir görev yürüten muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutluyor, yapmış oldukları başarılı çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyorum.”

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