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Vali Çeber yaylalardaki kirliliğe bu sözlerle tepki gösterdi

Rize Valisi Kemal Çeber, yaylalardaki kirliliğe dikkat çekerek “Ayder’i gördüğüm zaman, Çağrankaya’yı gördüğüm zaman, nispeten Pokut’u gördüğüm zaman yol için gelenlere ’Ne olur oraya yol yapmayalım’ diyesim geliyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:41
Vali Çeber yaylalardaki kirliliğe bu sözlerle tepki gösterdi

Rize Valisi Kemal Çeber, yaylalardaki kirliliğe dikkat çekerek “Ayder’i gördüğüm zaman, Çağrankaya’yı gördüğüm zaman, nispeten Pokut’u gördüğüm zaman yol için gelenlere ’Ne olur oraya yol yapmayalım’ diyesim geliyor. Çünkü yol yaptığımız zaman maalesef bilinçsiz, duyarsız, çevresini, doğasını ve geleceğini düşünmeyen insanlar gittiği zaman oraları kirletiyor” ifadelerini kullandı.


Dünya Çöp Toplama Günü nedeniyle Rize’de çöp toplama etkinliği düzenlendi. Etkinlik alanına getirilen, dere yatağından çıkartılmış çöpler herkesi hayrete düşürdü. Çöpler arasında bulunan şişeler, kağıt atıklar, plastik atıkların yanı sıra klozet, soba, koltuk ve televizyon dikkat çekti.


Düzenlenen etkinlikte Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Alb. Hakan Dedebağı ve vatandaşlar üzerinde ‘Temiz Rize’ yazılı önlükleri ve eldivenleri giyerek sokakta çöp topladılar. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan program Tuzcuoğlu Memişağa Parkı’nda son buldu.


Etkinlikten önce yapılan konuşmalarda sokağı temizlemenin vatandaşın görevi olmadığını fakat kirletmemenin büyük bir sorumluluk olduğunu dile getiren Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin “Burada yapacağımız 1 saatlik etkinlik elbetteki Rize’yi temizlemiş olmayacak. Eğer bu farkındalık davranış haline getirile bilirsek o zaman Rize’mizi temizlemiş olacağız. Temizlemek bizim görevimiz değil bizim işimiz değildir diyenlere rastlayabilirsiniz. Biz zaten belediye oalrak bu sokakları bu caddeleri mahallelerimizi, hülasa Rize’mizi temizleyeceğiz. Ama kirletmeme gibi bir sorumluluğumuz var. Siz gençlere, çocuklara ve bütün ebeveynlere herkese bir sorumluluk düşüyor; o da kirletmemek” ifadelerini kullandı.


Etkinlikte konuşan Rize Valisi Kemal Çeber ise insanların doğayı kirletmemesi gerektiği ve daha özverili davranması gerektiğine vurgu yaparak “Eldivenlerimizi ve uygun kıyafetleri sembolik olarak giydik, küçük bir program gerçekleştiriyoruz. Ama önemli olan bunu bir davranış kalıbı haline getirmek ve hayatımıza mal etmek. Bizim çok güzel bir şehrimiz var, bizim 3 bin 920 kilometre karelik Rize olarak mükemmel bir doğamız var, harika bir çevremiz var. Eğer insanlar olarak biz bunu bozmazsak, biz bunu kirletmezsek dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Yaylalara çıktığımız zaman çöpleri görüyorsunuz, yollara çıktığımız zaman çöpleri görüyorsunuz. Eminim siz de benim gibi bundan rahatsız oluyorsunuz. Ayder’i gördüğüm zaman, Çağrankaya’yı gördüğüm zaman, nispeten Pokut’u gördüğüm zaman yol için gelenlere ’Ne olur oraya yol yapmayalım’ diyesim geliyor. Çünkü yol yaptığımız zaman maalesef bilinçsiz, duyarsız, çevresini, doğasını ve geleceğini düşünmeyen ve daha da ziyade sizin büyükleriniz olan insanlar gittiği zaman oraları kirletiyor. Biz bununla mücadele edeceğiz ama en çokta sizin gibi yeni nesillerden bu mücadeleyi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:41
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