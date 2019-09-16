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Vali Çakacak, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin stantlarını gezdi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Valilik Meydanı’nda sergilenen “Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” ve esnaflara ait stantları gezdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:44
Vali Çakacak, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin stantlarını gezdi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Valilik Meydanı’nda sergilenen “Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” ve esnaflara ait stantları gezdi.


Bu yıl 32’ncisi kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında; Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen’i ve beraberindeki kutlama komitesini makamında kabul eden Vali Çakacak, ziyaretin ardından Valilik Meydanı’nda sergilenen “Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” ve esnaflara ait stantları gezdi. Stantları tek tek gezerek esnaflardan bilgi alan Vali Çakacak, “Kardeşlik anlamına gelen ’ahi’ sözcüğü, vicdanını kendi üzerine gözcü koyan, helâlinden kazanan, yerine ve yeterince harcayan, ölçü ve tartı ehli olan, yararlı şeyler üretip topluma sunan insanı tarif eder. İş hayatında başarıyı, eğitime, çalışmaya, alın terine, dayanışmaya, fırsat eşitliğine, dürüstlüğe ve iyi bir meslek ahlâkına dayandıran; haksızlığa, yolsuzluğa, cahilliğe karşı çıkan ahiliğin, çağdaş uygarlığın bugün kabul ettiği değerlere asırlar önce ulaşması dikkate değerdir. Ahilik hem sosyal hem de kültürel yapılara ait bir terim olarak; birbirini seven, birbirine saygı duyan, yardım eden, fakiri gözeten, yoksulu barındıran, işi kutsal, çalışmayı bir ibadet sayan, din ve ahlâk kurallarına sıkı sıkıya bağlı esnaf ve zanaatkârların iş teşkilatı mânâlarını taşır" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:44
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