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Aktüel

Vali Çakacak, Bakan Selçuk’un düzenlediği video konferans toplantısına katıldı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un video konferans sistemi ile gerçekleştirdiği valiler toplantısına katıldı.

2020-04-22 15:52:51 -
Vali Çakacak, Bakan Selçuk’un düzenlediği video konferans toplantısına katıldı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un video konferans sistemi ile gerçekleştirdiği valiler toplantısına katıldı.


81 il valisiyle video konferans sistemi üzerinden yapılan toplantıda, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri ele alındı. Ayrıca; korona virüs salgınındaki genel durum, salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirler, illerde gerçekleştirilen uygulamalar ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı’ çerçevesinde yapılan yardımlar, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği başvuruları ve bu başvuruların uygunluk tespiti beklenmeden işverenlerin beyanı doğrultusunda gerçekleştirilmesi gibi uygulamalar toplantıda değerlendirildi.

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