Vali Çağatay’dan Ahlat Kaymakamı Erat’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamlığına atanan Erkan İsa Erat’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinden bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamlığına atanan Erkan İsa Erat’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinden bulundu.

Kısa bir süre önce göreve başlayan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Kaymakam Erat’ı makamında ziyaret eden Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, yeni görevinde başarılar diledi. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Vali Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar’a teşekkür etti.

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