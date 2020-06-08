Vali Bilmez, Sağlık Sokakta incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hastane Caddesi ile Akköprü Yolu’nu birbirine bağlayacak olan Sağlık Sokakta incelemelerde bulundu.

Beşyol Kavşağı’nda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltarak şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla Sağlık Sokakta başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı. Bir süre alanda gezen Vali Bilmez’e Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Halil İbrahim Ateş eşlik etti.

Vanlıların da yakından takip ettiği Sağlık Sokağı’ndaki çalışmaların tamamlanması ile birlikte Urartu Oteli’nin karşısındaki Sağlık Sokağı Akköprü yoluna bağlanarak Beşyol trafiğinin nefes alması sağlanacak.