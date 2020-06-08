  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Vali Bilmez, Sağlık Sokakta incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hastane Caddesi ile Akköprü Yolu’nu birbirine bağlayacak olan Sağlık Sokakta incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:57:13 -
Vali Bilmez, Sağlık Sokakta incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hastane Caddesi ile Akköprü Yolu’nu birbirine bağlayacak olan Sağlık Sokakta incelemelerde bulundu.


Beşyol Kavşağı’nda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltarak şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla Sağlık Sokakta başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı. Bir süre alanda gezen Vali Bilmez’e Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Halil İbrahim Ateş eşlik etti.


Vanlıların da yakından takip ettiği Sağlık Sokağı’ndaki çalışmaların tamamlanması ile birlikte Urartu Oteli’nin karşısındaki Sağlık Sokağı Akköprü yoluna bağlanarak Beşyol trafiğinin nefes alması sağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı