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Yerel

Vali Bilmez devam eden çalışmaları inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İskele Caddesi ile Sağlık Sokak’ta devam eden çalışmaları inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:31:16 -
Vali Bilmez devam eden çalışmaları inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İskele Caddesi ile Sağlık Sokak’ta devam eden çalışmaları inceledi.


Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol yenileme ve onarım çalışmaları ile alternatif yol çalışmaları devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla İkinisan, Cumhuriyet, Sıhke, Zübeyde Hanım ve Doğu caddelerinde bakım onarım çalışmaları tamamlanırken, İskele Caddesi’ndeki çalışmalarda ise sona gelindi.


İskele Caddesi’ndeki bakım onarım çalışmaları ile Sağlık Sokak’taki yeni alternatif yol çalışmalarını yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gelinen aşama ile ilgili bilgi aldı. Alanda gezerek çalışmaları inceleyen Vali Bilmez’e Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş de eşlik etti.

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