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Vali Bilmez Başkanlığında eğitim toplantısı

Van’da 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda, Van’daki eğitimin durumu masaya yatırıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:14
Vali Bilmez Başkanlığında eğitim toplantısı

Van’da 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda, Van’daki eğitimin durumu masaya yatırıldı.


Valilikte Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak Van’daki okul, öğretmen, öğrenci, derslik sayıları gibi konular hakkında slaytlar eşliğinde sunum yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, eğitimin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek,Van’ın akademik başarısının üst seviyelere çıkarılması için yoğun bir çaba göstereceklerini söyledi. Eğitim konusunda her alanda seferberlik başlatacaklarını dile getiren Vali Bilmez, “Eğitimde ilimizi üst seviyelere taşımak için hepimize görev düşüyor. Bu anlamda yöneticiler,öğretmenler, öğrenciler veliler el ele vererek çaba göstermeliyiz. İlimizi eğitimde hak ettiği seviyeye çıkarmalıyız. Öğretmenlerimizi motive edecek etkinlikler yapalım. Böylece eğitim kalitemiz de artacaktır. Ayrıca il ve ilçe milli eğitim müdürleri olarak okullarımızı sürekli denetleyelim. Okullarımızdaki eksiklikleri gidermek için çaba gösterelim” dedi.


Çocukların birer emanet olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Çocukların güvenliği ile ilgili çok sıkı tedbirler alacağız. Özellikle okul servislerini sık sık denetleyeceğiz. Servislerin öğrenci taşıma dışında farklı amaçlarla kullanılmasına da fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.


Karşılıklı görüş alış verişiyle son bulan toplantıya, Vali Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ferhat Atar İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:14
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