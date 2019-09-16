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Vali Bektaş’a kaftan giydirildi

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş makamında ziyaret edildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:15
Vali Bektaş’a kaftan giydirildi

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş makamında ziyaret edildi.


16-22 Eylül Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında sabah saatlerinde Zonguldak Valiliği önünde etkinlik düzenlendi. Etkinliklerden sonra Vali Erdoğan Bektaş ziyaret edilerek Ahi baba rolündeki dizi ve sinema sanatçısı Sezai Yeşilyurt tarafından Vali Erdoğan Bektaş’a şed bağlanarak kaftanı giydirildi.


Ahilik Haftası’nın önemine dikkat çeken Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, “Ticaret Bakanlığı olarak vizyonumuz, Tüccar ve Sanayicilerimiz ile Esnaf ve Sanatkarlarımızın korunması ve güçlendirilmesi için ticaretin hızlı, güvenilir ve verimli olmasını sağlamaktır. Anadolu’yu İslam Yurdu yapan Ahilik teşkilatının ve onların kültürümüze kotladığı Ticaret ahlakının yaşamasını ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere Ahilik Kutlamaları yapılmaktadır. Bu yıl 16-22 Eylül Ahilik Haftası olarak ilan edilmiştir. 13. yüzyılda Anadolu’da temelleri atılan Ahilik, ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde ahlakı, doğruluğu, kardeşliği, yardımseverliği, cömertliği, dürüstlüğü, merhametli olmayı ve dayanışmayı esas almaktadır. Esnaf ve sanatkârlığı meslek ahlakı, olgun kişilik, doğruluk ve tevazuuyla harmanlayan bu kültür Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin sosyal ve ekonomik hayatının gelişmesinde çok etkili olmuştur. Hatta diyebiliriz ki Osmanlı Devletini kuran, oradan cihana hükmederek 3 kıtaya adalet dağıtılmasını sağlayan bu yapıdır. Ahilik teşkilatı, esnaf ve sanatkârları fütüvvetnameler ile ahlaki ve İslami prensipler etrafında birleştirerek, Anadolu’da birlik, beraberlik ve refahın sağlanmasına, toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük etmiştir.Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli’nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de esnaf ve sanatkârlarımıza yol göstermektedir. Asırlar öncesinden bugüne uzanan, yeni nesillerin yoluna da ışık tutacak olan bu gelenektir.Belirlediği hedeflere güvenli ve istikrarlı adımlarla yürüyen Ülkemizin manevi muhafızı ve sağlam yapı taşlarının başında Ahiliğin bugünkü temsilcileri olan ticaret ve sanayicilerimiz ile Esnaf teşkilatlarımız gelmeye devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:15
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