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Aktüel Vali Ali Yerlikaya, Gıda Toptancıları Sitesi inşaatını inceledi
Aktüel

Vali Ali Yerlikaya, Gıda Toptancıları Sitesi inşaatını inceledi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:25:43 -
Vali Ali Yerlikaya, Gıda Toptancıları Sitesi inşaatını inceledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir'deki Gıda Toptancıları Sitesi'nin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya, yapımı devam Gıda Toptancıları Sitesi'nde yetkililerden bilgi aldı.

Proje sahasını gezen Yerlikaya, beraberindeki heyetle proje çizimlerini inceledi.

Yerlikaya'ya Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkan Mustafa Karlı ve inşaat firmasının yetkilileri eşlik etti.

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