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Gündem Yarına kaldı ama yanına kalmadı: DEM Parti’li adaya terörden 5 yıl hapis ve siyasi yasak!
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Yarına kaldı ama yanına kalmadı: DEM Parti’li adaya terörden 5 yıl hapis ve siyasi yasak!

Yeniakit Publisher
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Yarına kaldı ama yanına kalmadı: DEM Parti’li adaya terörden 5 yıl hapis ve siyasi yasak!

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den belediye eş başkan adayı olan Rojbin Kartal hakkında görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmekten Kartal’ın 5 yıl hapse çarptırdı. Kartal’a siyasi yasak da getirildi.

Mahkeme, DEM Parti Patnos belediyesi eş başkan adayı Rojbin Kartal hakkında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla dava açıldığını, ancak dosya kapsamındaki eylemlerin "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu kanaatine vardı. Bu değerlendirme doğrultusunda mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Rojbin Kartal’ın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

CEZA ALT SINIRDAN VERİLDİ

Kararda, sanığın amacı, suçun işleniş şekli ve kastın yoğunluğu dikkate alınarak cezanın alt sınırdan verildiği belirtildi. Mahkeme ayrıca, hüküm kapsamında Kartal hakkında siyasi yasak uygulanmasına da karar verdi. Kartal hakkındaki kararın kesinleşmesi için istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

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