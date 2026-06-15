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Ekonomi Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Küresel zorluklara rağmen sanayide nisan bereketi!
Ekonomi

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Küresel zorluklara rağmen sanayide nisan bereketi!

Yeniakit Publisher
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Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Küresel zorluklara rağmen sanayide nisan bereketi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan ayı sanayi üretimi verilerine ilişkin sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonomide dalgalanmaların ve belirsizliklerin tırmandığı, dış koşulların zorlaştığı bir süreçten geçildiğini hatırlatan Bakan Şimşek, tüm bu olumsuz dış faktörlere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin nisan ayında yıllık bazda yüzde 6 oranında net bir artış kaydettiğini müjdeledi.

Elde edilen bu güçlü performans sayesinde, ocak-nisan dönemini kapsayan ilk 4 aylık süreçteki yıllık sanayi üretimi artışının da yüzde 1,3 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

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