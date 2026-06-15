Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Küresel zorluklara rağmen sanayide nisan bereketi!

Küresel ekonomide dalgalanmaların ve belirsizliklerin tırmandığı, dış koşulların zorlaştığı bir süreçten geçildiğini hatırlatan Bakan Şimşek, tüm bu olumsuz dış faktörlere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin nisan ayında yıllık bazda yüzde 6 oranında net bir artış kaydettiğini müjdeledi.

Elde edilen bu güçlü performans sayesinde, ocak-nisan dönemini kapsayan ilk 4 aylık süreçteki yıllık sanayi üretimi artışının da yüzde 1,3 olarak gerçekleştiğini ifade etti.