  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Küresel zorluklara rağmen sanayide nisan bereketi! Kızılcık Şerbeti'nin genç oyuncusu hayatını kaybetti Korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 28 kişi hayatını kaybetti Yarına kaldı ama yanına kalmadı: DEM Parti’li adaya terörden 5 yıl hapis ve siyasi yasak! Hudut kartalları sınır hattında geçit vermiyor! Zehir tacirleri yine Mehmetçiğe takıldı Köpek terörü Afyonkarahisar’da hortladı 8 ayda hazırlanan Ankara Havalimanı uçuşlara hazır! Diplomasinin kalbi Ankara’da atacak Korsan başkan ‘pes’ mi ediyor! Özel yarın grup toplantısı yapmayacak Ankara Havalimanı açılıyor: Erdoğan'ın uçağı geldi İş dünyasının kalbi Taşkent’te atacak! Bakan Bolat, yarın Özbekistan’da!
Gündem 88 yaşındaki kayınpederini döverek öldürdü! Dehşet gelin gözaltına alındı
Gündem

88 yaşındaki kayınpederini döverek öldürdü! Dehşet gelin gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
88 yaşındaki kayınpederini döverek öldürdü! Dehşet gelin gözaltına alındı

Tokat'ın Artova ilçesinde gelin ile kayınpederi arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Kavga sırasında kayınpederini döverek öldüren gelin gözaltına alındı.

Ağmusa köyünde ikamet eden Azerbaycan uyruklu K.V. (52) ile kayınpederi Mustafa Cici (88) arasında evin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini darbetti. İddiaya göre K.V.'nin darbesi sonucu yere düşen Mustafa Cici için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Artova Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında K.V. gözaltına alınırken, şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23