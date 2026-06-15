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Gündem Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı! Kritik meseleler masaya yatırılıyor
Gündem

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı! Kritik meseleler masaya yatırılıyor

Yeniakit Publisher
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Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı! Kritik meseleler masaya yatırılıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Dış politikada gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 19 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde imzalanacak barış anlaşmasına çevrildi. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Türkiye, gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında, Vaşington-Tahran hattında tamamlanan anlaşma sürecinin ele alınması bekleniyor.

 

Doğu Akdeniz'deki provokasyonlara karşı atılacak adımlar ele alınacak

Toplantının bir diğer başlığı ise Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlar olacak. Soykırımcı İsrail ile yakınlaşan Rum Yönetimi'nin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını "Ada'da yakılmak istenen fitne ateşi" olarak gören Türkiye, bölgedeki durumu hassasiyetle izliyor. Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılacaklar konuşulacak.

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi de Kabine'nin gündeminde olacak. Toplantıda, ittifak tarihinin en önemli buluşması olarak nitelendirilen zirvenin hazırlıkları görüşülecek.

 

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama görüşülecek

Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama da Kabine'de masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar ile sürece dair atılması planlanan yasal adımların toplantıda konuşulması bekleniyor.

Ekonomi gündeminde ise Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum değerlendirilecek.

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