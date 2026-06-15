Kulüpten taraftarı ayağa kaldıracak hamle! Herkes bu imzayı konuşuyor!
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden lacivert-beyazlı kulüp, savunma hattını güçlendirmek adına uzun süredir peşinde olduğu o ismi sonunda kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, CFR Cluj forması giyen Matei Ilie ile sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "CFR Cluj forması giyen Matei Ilie, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Matei Ilie’ye hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.