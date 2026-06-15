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Yerel Ardahan’da karga yuvası böyle kurtarıldı
Yerel

Ardahan’da karga yuvası böyle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Ardahan’da karga yuvası böyle kurtarıldı

Ardahan’da belediye ekipleri, şiddetli rüzgar sebebiyle kırılarak tehlike oluşturan ağaç dalında karga yuvası olduğunu fark etti. Milli Egemenlik Parkı’ndaki çalışmada dal kontrollü şekilde kesilirken, yuva zarar verilmeden aynı ağacın güvenli bir dalına taşındı.

Ardahan’da kırılan ağaç dalındaki karga yuvası, belediye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla zarar görmeden kurtarıldı.

 

Ardahan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan rüzgarın ardından Milli Egemenlik Parkı’nda kırılarak tehlike oluşturan bir ağaç dalında karga yuvası bulunduğunu fark etti. Ekipler, hem olası bir tehlikeyi ortadan kaldırmak hem de yuvanın zarar görmesini önlemek için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmanın ardından dal kontrollü şekilde kesildi. Üzerindeki karga yuvası ise zarar görmeden aynı ağacın güvenli bir dalına nakledildi.

 

“Sorumluluğumuzun bilincindeyiz”

Ardahan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erol Özer, doğadaki tüm canlıların yaşam alanlarının korunmasına önem verdiklerini belirterek, "Şehrimizde sadece yeşil alanların bakımını değil, bu alanlarda yaşayan canlıların korunmasını da önemsiyoruz. Rüzgar nedeniyle zarar gören karga yuvasını ekip arkadaşlarımızla birlikte yeniden güvenli bir şekilde yerine yerleştirdik. Doğaya ve canlılara karşı sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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