CHP’liler fena kapıştı! Barış Yarkadaş’tan Tolga Sağ’a: “Ahlaksız, kadına şiddet faili Tolga!”

Arif Sağ’ın oğlu Tolga Sağ’ın Tunceli Belediyesi’nin konserine çıkmasına ilişkin tartışmalar, Barış Yarkadaş ve Tolga Sağ arasında ağır hakaretlere varan atışmaya neden oldu.

“EŞELENDİĞİN BELEDİYE ÇÖPLÜĞÜNE DÖN! REZİL!”

Kendisi hakkında Tolga Sağ’ın hakaretlerine sosyal medyadan çok sert tepki gösteren Barış Yarkadaş, “Bak ahlaksız ve kadına şiddet faili Tolga! Sen eşine defalarca şiddet uygulamış, önce burnunu, sonra da sağ el orta parmağını kırmış aşağılık bir adamsın! O zamanki adıyla Okmeydanı Hastanesi’nin kayıtları ortada… Eşini herkesin içinde dövecek kadar psikopatsın! Alkol ve öfke kontrolü problemini yenemiyorsun. Kadına şiddet senin yaşam biçimin olmuş. Bunu herkes biliyor. Arif Abi’yi defalarca utandırdın ama sen hiç utanmadın! Senin gibi kadın düşmanı; kadına şiddeti savunan ve uygulayan bir zirzopun insan içine bile çıkmaması gerekirken, akordu bozuk karakterinle hala üste çıkmaya çalışıyorsun! Seni rezil ederim ama emin ol ki; çocuklarına bağışlıyorum! Son cümleni dikkatli oku ve ‘belki birkaç konser daha alırım’ umuduyla eşelendiğin belediye çöplüğüne dön! Rezil!” şeklinde ağır ifadeler kullandı.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU!

Tolga Sağ ise, Barış Yarkadaş’a, “Ama sen hala çöpsün!” diye hakaret etti. Farklı fraksiyonlardan iki CHP’linin atışmasına, Kılıçdaroğlu ve Özel yanlıları karşılıklı saflarda yer alarak katılınca, ortaya hakaretlerin, tehditlerin havada uçuştuğu bir sosyal medya kavgası çıktı.