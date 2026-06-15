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Aktüel Trafikte akılalmaz görüntü! Motokurye motosikleti böyle kullandı
Aktüel

Trafikte akılalmaz görüntü! Motokurye motosikleti böyle kullandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İstanbul Ümraniye’de Şile Yolu üzerinde seyir halindeki motokurye, motosikletini yan oturarak ve tek elle kullandı. O anlar kameraya yansıdı.

Ümraniye’de seyir halindeki motokuryenin motosiklet üzerindeki tehlikeli hareketleri trafikte kameraya yansıdı.

 

Olay, saat 17.00 sıralarında Ümraniye Şile Yolu Sancaktepe istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki motokurye yan oturarak ve tek elle kullandığı motosikletle yolculuğuna devam etti. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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