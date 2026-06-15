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Dünya İsrail Maliye Bakanı Smotrich 'kötü' gelişmeyi duyurdu
Dünya

İsrail Maliye Bakanı Smotrich 'kötü' gelişmeyi duyurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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İsrail Maliye Bakanı Smotrich 'kötü' gelişmeyi duyurdu

Terör devleti İsrail'in sözde Maliye Bakanı Smotrich, ABD ile İran arasındaki anlaşmaya "İsrail ve özgür dünya için kötü" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD ile İran arasında sağlanan barış anlaşmasına ilişkin sanal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Anlaşmayı eleştiren Smotrich, "İran ile yapılan anlaşma İsrail ve tüm özgür dünya için kötüdür. Ortak mücadelenin İran'ı zayıflatmada birçok başarısı oldu ve bunlar boşa gitmeyecek. Rejimi devirmek için mücadeleyi kendi başımıza ve yaratıcı yollarla sürdürmek, İran'ın asla nükleer bir silaha sahip olmamasını sağlamak zorunda kalacağız. Başbakanlık için kendilerini aday görenlerin hiçbiri, şu günlerde İsrail hükümetine ve özellikle de hükümetin başındaki isme (Binyamin Netanyahu) uygulanan baskının yüzde 10'una bile dayanamazdı" ifadelerini kullandı.

 

Açıklamasının devamında Lübnan'daki duruma da dikkat çeken Smotrich, Hizbullah'a karşı operasyonların süreceği mesajını vererek, "Lübnan'da sınanacağız. Bu bizim savaşımız, bizim askerlerimiz ve kuzeyde yaşayan sakinlerimizin acil güvenliği meselesidir. Kendi hedeflerimiz doğrultusunda kararlı durmaya devam etmemiz ve İsrail ordusunun Hizbullah'ı uzaklaştırmayı sürdürmesi için tam hareket özgürlüğüne sahip olmasını sağlamak adına çalışmaya devam edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

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